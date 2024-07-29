29 июля 2024, 23:57

«Пыль столбом». Пассажирам сошедшего с рельсов поезда пришлось выползать из вагона по стеклам

РИА «Новости»
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Жительница Тольятти Ольга, которая ехала в сошедшем с рельсов пассажирском поезде Казань — Адлер, выбиралась из вагона по стеклам и в пыли. Женщина поделилась подробностями своего спасения с РИА «Новости».

По ее словам, она вместе с подругой и внуками ехала на море из Тольятти. Она добавила, что сначала поезд начал резко тормозить, они все ударились.

«А потом, буквально через несколько секунд, мы повалились назад, пыль столбом, ничего не видно, стали переворачиваться. Спасибо мужчине, он разбил окно, и мы по земле, по стеклам вылезли», - рассказала женщина.

Она добавила, что ее близкие не пострадали, у них только царапины.

Ранее администрация Волгоградской области сообщила, что в результате ДТП с поездом получили травмы 52 человека, в том числе 10 детей. Часть госпитализирована, 28 пострадавших находятся под амбулаторным наблюдением.

До этого АО «Федеральная пассажирская компания» заявила, что пассажирам сошедшего с рельсов поезда полностью возместят стоимость проезда , а также начислят по 24 тысячи баллов по программе «РЖД Бонус».

Жительница Тольятти Ольга, которая ехала в сошедшем с рельсов пассажирском поезде Казань - Адлер, выбиралась из вагона по стеклам и в пыли. Женщина поделилась подробностями своего спасения с РИА «Новости».

ДТП Россия Поезда
29 июля 2024, 23:06
Туристы случайно нашли тела пропавших альпинистов в Кабардино-Балкарии
Пресс-служба МЧС
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Пропавшие в горах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии двое альпинистов погибли. Туристы нашли их тела на высоте 3200 метров, сообщила пресс-служба регионального МЧС РФ.

«Туристы случайно обнаружили тела пропавших альпинистов на горе Юном», - отметили в сообщении.

По данным ведомства, тела погибших транспортируют бортом Ми-8 МЧС. В работах задействовали восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В понедельник утром поступило сообщение, что два человека не вернулись с маршрута в ущелье Адыр-суу. Альпинисты осуществляли восхождение на гору Юном. Спасатели на вертолете провели обследование склонов горы, но безрезультатно.

Ранее альпинист погиб при восхождении на гору Дыхтау высотой 5204 метров в Кабардино-Балкарии. В мужчину ударила молния.

Спасатели Туризм МЧС РФ
29 июля 2024, 22:14
В ДТП с поездом под Волгоградом пострадали 52 человека
РИА «Новости»
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Всего 52 человека получили травмы в результате ДТП с поездом, ехавшим из Казани в Адлер. Об этом сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области.

«В настоящее время в Котельниковской ЦРБ медпомощь получает 21 человек, 10 из них - дети», - говорится в сообщении.

Кроме того, три человека находятся в тяжелом состоянии. Двоих отправили в 25 больницу Волгограда. Третий пострадавший - машинист, который будет проходить лечение в ведомственном учреждении.

Под амбулаторным наблюдением оказались 28 человек.

Ранее губернатор области Андрей Бочаров сообщил, что ремонтные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда планируют завершить к 05:00 по московскому времени во вторник, 30 июля.

По информации РЖД, водитель грузовика, спровоцировавший ДТП на железнодорожных путях, грубо нарушил ПДД и выехал на переезд на красный свет перед близко идущим поездом.

Больницы ДТП Поезда
29 июля 2024, 21:23
Ремонтные работы на месте ЧП с поездом под Волгоградом завершат 30 июля
РИА «Новости»
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Восстановительные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 491 Казань — Адлер, по предварительной информации, могут завершить до 05:00 по московскому времени 30 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Восстановительные работы на месте схода вагонов пассажирского поезда № 491 Казань - Адлер, по предварительной информации, могут завершить до 05:00 по московскому времени 30 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По его словам, хотелось бы завершить восстановительные работы уже сегодня, специалистам необходимо оценить максимальный объем работ, которые нужно будет провести.

«Я думаю, после того как это будет сделано, РЖД непосредственно заявят, когда будут восстановлены пути, мы считаем, что для восстановления нужно, предварительно, [время] до 05:00», - сказал Бочаров.

Ранее МЧС России сообщило, что днем 29 июля на перегоне Гремячая - Котельниково пассажирский поезд столкнулся с грузовиком «Камаз», водитель которого выехал на железнодорожный переезд, грубо нарушив ПДД.

С рельсов сошли девять вагонов, семь из них опрокинулись. В поезде находились 803 пассажира. Спасатели извлекли людей из опрокинувшихся вагонов, оказав медицинскую помощь более 100 пострадавшим. Еще 55 человек, в числе которых оказались помощник машиниста, два проводника и водитель грузовика, были госпитализированы.

Спасатели Казань МЧС РФ Поезда
29 июля 2024, 21:20
Двух мертвых людей нашли в квартире в Москве по трупному запаху
РИА «Новости»
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Трупы двоих людей обнаружили в квартире на улице Академика Семенова в Москве. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах города.

В полицию поступило сообщение о трупном запахе, доносящемся из жилища. На место происшествия прибыли специалисты, они вскрыли дверь квартиры слесарным инструментом.

В помещении оказались два мертвых человека. Подробности и причины смерти пока не раскрыты. Идет проверка.

Тела двух мертвых пенсионеров нашли в московской квартире на улице Введенского. Соседи пожаловались на резкий трупный запах, который доносился из жилища пожилых мужчины и женщины.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Смерть 32-летнего мужчины не носила криминальный характер.

Мужчины Полиция Москва Квартиры

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