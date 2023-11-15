Пятнадцатилетняя школьница пропала в Воронеже на Машмете

В материале опубликовали приметы подростка: худощавое телосложение, рост 155 сантиметров, карие глаза, каштановые волосы. В день пропажи на девочке была светлая толстовка, черные брюки и черно-белые кроссовки.

Ранее, 18 октября, в Бурятии пропали две школьницы 16 и 14 лет. По информации Telegram-канала Baza, девочки ушли из детского дома. В день исчезновения воспитатели решили, что дети скоро вернутся, однако они так и не пришли. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Полицейские и волонтеры принялись за поиски пропавших.

До этого в Екатеринбурге пропала другая школьница , ей 14 лет. В последней раз ребенка видели в Октябрьском районе города.