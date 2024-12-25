Пятна мазута после крушения двух танкеров достигли Новороссийска

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«Выявлены участки выхода мазута на сушу по береговой линии от озера Соленое Темрюкского района до населенного пункта Мысхако города Новороссийска общей протяженностью 91 километр», - сказал собеседник агентства.

За минувшие сутки группы спасателей и волонтеров обследовали около 30 километров побережья. Всего же было обследовано примерно 220 километров береговой линии.

С начала работ по ликвидации последствий загрязнения было собрано и вывезено для утилизации 19,97 тысячи тонн загрязненного песка и грунта, сообщил он.

В Керченском проливе 15 декабря произошло столкновение двух танкеров, перевозивших мазут: «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». В результате происшествия один из членов экипажа погиб, остальных эвакуировали.

В результате столкновения произошло загрязнение акватории. Нефтепродукты попали в воду, и часть их вынесло на берег.

Ранее стало известно, что затонувшие танкеры «Волганефти» нарушили сезонные ограничения. Они не включены в лицензию на перевозки опасных грузов внутренним водным и морским транспортом.