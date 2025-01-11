11 января 2025, 19:24

Пятна мазута из потерпевших крушения танкеров добрались до Азовского моря

РИА «Новости»
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На побережье Азовского моря нашли выброс мазута. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий.

Местные власти организовали мониторинг экологической ситуации во всех прибрежных зонах Азовского моря. К настоящему моменту обследовать успели 125 километров побережья.

Специалисты проверили пляжи в Приазовском, Строгановке, Приморском Посаде, Новоконстантиновке, в Приморске, Акимовском округе, на косе Федотовой и на Косе Пересыпь.

Выброс мазута зафиксировали на Берлинской косе. Размеры загрязненного нефтепродуктами участка составили 14,5 километров. Кроме того, на косе Пересыпь мазут загрязнил участок площадью в пять километров.

К ликвидации выбросов нефтепродуктов привлекли сотрудников местного главка МЧС. Здесь же работают волонтеры и чиновники из муниципальных администраций.

В субботу, 10 января, неподалеку от Темрюкского района Краснодарского края в Черном море произошел новый разлив мазута. В воду попали нефтепродукты с танкера «Волгонефть-239», часть которого выбросило на мель. День спустя загрязнение мазутом выявили и в Ялте.

Черное море Краснодарский край Крушение танкеров в Керченском проливе
11 января 2025, 21:44
Подросток спас мать от нападения сожителя в Челябинске
РИА «Новости»
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В Челябинске 14-летний подросток спас мать от сожителя, который напал на них с ножом. Следствие выяснило, что 42-летний мужчина был в алкогольном опьянении, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

Ссора произошла 11 января на улице Марченко. Пьяный мужчина напал на свою сожительницу и ее 14-летнего сына с ножом. Он нанес женщине ножевые ранения, но не смог убить ее, помешал подросток, который также пострадал от агрессора.

Потерпевшим оказали медицинскую помощь, нападавшего госпитализировали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Следователи осмотрели место происшествия и назначили криминалистические экспертизы.

Ранее в Красноуральске мать порезала двух своих несовершеннолетних детей, а потом свела счеты с жизнью. Дети находятся в больнице в состоянии средней тяжести, но с серьезными психическими травмами.

Уголовное дело Убийства Дети Челябинск Мужчины
11 января 2025, 20:56
Появилось видео с места пожара в психбольнице в Яхроме
360.ru
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Работу пожарных в Яхроме сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на место происшествия прибыли спасатели. У горевшего здания находятся пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией последствий случившегося.

Открытое горение уже ликвидировали. Уточняется, что пожар вспыхнул в корпусе психиатрической больницы - в момент пожара пациентов там не было, так как здание находится на ремонте. Работников оперативно эвакуировали.

В ликвидации огня задействовали 40 специалистов и 11 единиц техники. Помощь врачей никому не потребовалась. Площадь возгорания составила 1000 «квадратов».

Вечером 11 января пожар произошел в хуторе Чумаки Белгородской области. Жертвами случившегося стали шесть зебр.

Спасатели Пожары Видео
11 января 2025, 20:51
В горевшей психбольнице в Яхроме не было пациентов
Pxhere
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В корпусе психбольницы в Яхроме, где случился пожар, не было пациентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

«В корпусе больницы, где произошел пожар, проводятся ремонтные работы и в нем не оказывается медицинская помощь», - уточнили в минздраве.

В момент возгорания в здании находились лишь рабочие, их своевременно эвакуировали. Медпомощь никому не потребовалась.

Открытое горение в Яхроме ликвидировали. К тушению пламени привлекли 40 человек и 11 единиц спецтехники. Пожарные спасли четырех человек. В МЧС уточнили, что огонь охватил здание на Вокзальной улице, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.

До этого возгорание произошло на заводе в Нефтекамске. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные локализовали огонь на площади в 1000 «квадратов».

Спасатели Пожары Видео
11 января 2025, 20:09
Шесть зебр погибли в Белгородской области при пожаре
Пресс-служба МЧС
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В хуторе Чумаки Белгородской области во время пожара погибли шесть зебр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Загорелось каркасное тентованное помещение на территории зоопарка», - отметили в министерстве.

Пожар, который распространился на площади 60 квадратных метров, локализовали. На месте происшествия работали 14 специалистов и три единицы техники. Дознаватели МЧС России выясняют причины возникновения пожара.

Ранее крупный пожар начался в Яхроме. Пламя охватило охватило здание на Вокзальной улице. В тушении пожара приняли участие более 40 человек и 11 единиц техники. Пожарным удалось спасти четырех человек.

Продолжает гореть предприятие в Энгельсе. Площадь возгорания сократилась на 80%. Эксперты Роспотребнадзора на постоянной основе продолжают мониторинг состояния воздуха, отметили «Федерал Пресс».

Пожары Белгородская область

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