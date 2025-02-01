01 февраля 2025, 02:30

Пятилетняя девочка впала в кому во время маникюра в Британии

Freepik
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В Великобритании пятилетняя девочка потеряла сознание и перестала дышать, когда мама делала ей маникюр. Позже ребенок впал в кому, сообщило Liverpool Echo.

Девочку доставили в госпиталь, где ее ввели в медикаментозную кому. Пациентке провели компьютерную томографию, чтобы понять, какие органы были затронуты. Выяснилось, что у нее произошла остановка сердца.

В итоге девочка провела девять дней в реанимации. После повторной остановки сердца врачи оставили ее под наблюдением еще на 30 дней.

У ребенка выявили редкое заболевание - катехоламинергическую полиморфную желудочковую тахикардию, которое приводит к нарушению сердечного ритма.

Девочке установили устройство для мониторинга работы сердца. Сейчас ее состояние улучшилось и она проходит восстановление в кругу семьи.

Ранее в Екатеринбурге на улице нашли без сознания двух школьниц. Их доставили в больницу с отравлением лекарствами.

Великобритания Дети Больницы Врачи
01 февраля 2025, 03:59
Появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии
Freepik
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Кадры падения небольшого самолета на жилые дома в американском городе Филадельфия появились в соцсетях. Видео опубликовало РИА «Новости».

На кадрах видно, как воздушное судно влетело в крышу здания и раздался мощный взрыв. После этого начался пожар.

Самолет вылетел из местного аэропорта. На борту находились шесть человек - два пилота, два врача, пациент и его родственник. На место прибыли аварийные бригады, дороги перекрыты. Самолет потерпел крушение в районе бульвара Рузвельта и авеню Коттман, сообщил телеканал CBS.

Воздушное судно направлялось из Филадельфии в Спрингфилд, штат Миссури. Источники в полиции сообщили репортеру канала, что части самолета попали в машины в этом районе.

В настоящее время неизвестно, что стало причиной аварии.

Ранее в США на месте авиакатастрофы в Вашингтоне обнаружили тела 41 погибшего , 28 из которых уже идентифицировали.

«Вероятно, в кадре - и момент падения воздушного судна на жилой сектор», - уточнило агентство.

США Авиация Пожары Соцсети Видео Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 03:30
Самолет рухнул на жилые дома и автомобили в Филадельфии
Freepik
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Небольшой самолет рухнул в черте города в Филадельфии. После крушения загорелось несколько домов и повредился газопровод, сообщило CBS News.

Борт рухнул вскоре после вылета из местного аэропорта. Самолет упал на жилые дома и парковку магазина, а также протаранил несколько автомобилей. После этого вспыхнул сильный пожар. На место ЧП прибыли оперативные службы.

По данным Fox News, на борту находились шесть человек. Также есть раненые на земле. Точное число пострадавших уточняется. Правоохранители устанавливаются причины авиакатастрофы и место вылета самолета.

Ранее в Вашингтоне произошло крушение, унесшее жизни 67 человек.

Военный вертолет столкнулся с гражданским самолетом недалеко от аэропорта Рейгана. На борту лайнера среди пассажиров находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах Евгения Шишкова и Вадим Наумов.

США Авиакатастрофы Самолеты
01 февраля 2025, 03:03
Ревнивец из Венгрии протащил за машиной связанную проводом подругу
Unsplash
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В Венгрии прокуратура округа Цеглед предъявила мужчине обвинение в пытках над бывшей партнершей. Он топил ее в холодной ванне, пинал, заставлял танцевать голышом и тащил привязанной к машине, сообщил Telex.

Пара встречалась с ноября 2022 года. Мужчина часто устраивал скандалы из-за патологической ревности и однажды зашел слишком далеко. Сначала он несколько раз ударил подругу, связал проводом от удлинителя, привязал к машине и нажал на газ. Некоторое время она поспевала за авто, но потом упала, и партнер несколько метров тащил ее по грунтовой дороге.

Позже дома насильник заставил женщину лечь в ванну и окунул с головой в холодную воду. Затем он вынудил ее станцевать раздетой и избил. На рассвете мужчина заклеил подруге рот, привязал полотенцем к машине и несколько минут тащил по дороге. Путы порвались, и пленница сбежала.

В Москве мужчина избил жену не из ревности, а за невкусный ужин. Ему не понравились котлеты.

Венгрия Преступления Домашнее насилие
31 января 2025, 22:37
Пилоты вылетевшего из Москвы самолета с россиянами на борту увидели дрон в небе
РИА «Новости»
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Экипаж самолета Airbus A330 авиакомпании Egypt Air с россиянами на борту увидел беспилотник в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

Рейс Москва - Хургада авиакомпании «Египетские авиалинии» вылетел из Внукова.

После взлета экипаж заметил квадрокоптер белого цвета круглой формы с мерцающими огнями, который летел ниже высоты полета на 1000 футов (около 305 метров). На тот момент лайнер находился в 50 километрах юго-западнее Москвы.

«Органы ПВО оповещены. Сигнал „Режим“ не подавался», - уточнил канал.

Неделю назад в аэропортах Казани и Нижнекамска вводили план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников. Также самолеты не принимали и не отправляли в воздушных гаванях Пензе, Самаре и Саратове.

В тот же день в городском округе Подольск системы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника , направляющихся в сторону столицы. Взрыв произошел в районе микрорайона Львовский.

Египет Беспилотники Самолеты Аэропорт Внуково ПВО Москва

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