Пятилетний ребенок пропал в Сергиевом Посаде

Артемий был одет в черную куртку с серо-зелеными разводами и светло-серые штаны. На нем также были зеленые высокие кроссовки и черная шапка с серо-зеленым рисунком. У мальчика светло-русые волосы и зеленые глаза, рост около 130-135 сантиметров и плотное телосложение.

По информации центра, ребенка ищут уже на протяжении минимум трех часов, однако пока поиски не увенчались успехом.

Жителей и гостей города, которые видели Артемия, попросили связаться с контактными лицами по телефонам: 8-999-906-20-30 (Юлия), 8-916-736-64-43 (Светлана), 8-993-617-09-19 (Ника). Также сведения можно сообщить оперативному дежурному по телефону 8-495-999-71-12.