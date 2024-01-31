Пятилетний ребенок пронес гранату в гимназию «Сколково» в Москве

Основателя «Стендап ВЛ» Сергей Андрейчука из Владивостока обвинили в насилии и педофилии. Юрист Дмитрий Качан в интервью «360» заявил, что одной из пострадавших на момент знакомства с Андрейчуком было 14 лет. И мужчина уже тогда некорректно вел себя с девочкой-подростком.

«Девочка общалась с ним как со старшим товарищем, а он проявлял к ней сексуальное внимание, говорил, что она ему снится. Андрейчук сделал так, чтобы девочка перестала общаться со сверстниками. У нее также испортились отношения с родителями», - поделился он.

Когда девочке исполнилось 16 лет, она переехала к Андрейчуку, заявил Качан. Различными манипуляциями он заставил ее подчиняться своим правилам.

«То есть это был секс по требованию, а если она отказывала, Андрейчук на нее давил, убеждая, что ей это надо. Потом девочка все-таки вернулась к родителям», - пояснил юрист.

В 2021 году она узнала, что от действий Андрейчука пострадали другие девушки. Одну из них мужчина склонил к сексу у себя дома, куда заманил под видом работы над текстом для выступления.

Потерпевшие обращались к правоохранителям, но дальше опроса дело не продвинулось, добавил Качан. Сейчас, когда уже возбуждено уголовное дело, они надеются на объективное расследование.

Следственное управление СК России по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье о понуждении к действиям сексуального характера.

Процессом заинтересовались в центральном главке СК.

Пресс-служба ведомства сообщила, что председатель Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах совершения противоправных действий в отношении трех девушек из Приморского края.