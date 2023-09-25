Пятилетний ребенок пострадал в массовом ДТП в Крыму

Читайте нас в:

В аварии с участием четырех автомобилей в Симферопольском районе Крыма пострадали шесть человек, среди них - пятилетний ребенок. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы МВД республики.

ДТП произошло на дороге Николаевка - Симферополь. По предварительной информации, водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся сначала с автомобилем Renault, затем - с Mitsubishi, а после с еще одним Volkswagen.

В результате травмы и повреждения получили шесть человек, в числе которых виновник аварии и ребенок. В ведомстве отметили, что несовершеннолетний находился в детском кресле.

Всех пострадавших доставили в больницу.

Ранее стало известно о ДТП с участием школьного микроавтобуса на трассе Пермь - Екатеринбург. Водитель Opel при повороте не пропустил автобус, в котором находились 15 детей, машины столкнулись и вылетели с дороги. Одного из детей, 12-летнюю девочку, госпитализировали с травмой голоса.