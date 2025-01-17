17 января 2025, 01:04

Пятилетнего ребенка укусил клещ-шатун в Томской области

РИА «Новости»
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В Томской области клещ, проснувшийся из-за аномально теплой погоды, укусил пятилетнего мальчика из деревни Воронино. Об этом сообщило на своей странице в соцсети «ВКонтакте» управление Роспотребнадзора по региону.

Клещ присосался к ребенку 10 января.

«Родители сдали клеща на исследование в лабораторию. Инфекций у паукообразного не обнаружено», - уточнили в ведомстве.

Сейчас мальчик находится под медицинским наблюдением.

Энтомологи предположили, что раннему пробуждению иксодового клеща поспособствовала аномально теплая погода, которая установилась в новогодние праздники. По их мнению, это мог быть единичный случай выход из диапаузы, или «зимовки».

В Роспотребнадзоре напомнили, что сезон активности клещей заканчивается с установлением снежного покрова, но нужно быть бдительными, так как при первых плюсовых температурах членистоногие могут проснуться.

Ранее биолог Вадим Марьинский рассказал, что в перьевых подушках размножаются пылевые клещи , поэтому их необходимо регулярно обновлять.

Дети Врачи Роспотребнадзор Россия Сибирь
17 января 2025, 00:11
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Подмосковье
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Легковой автомобиль и автобус столкнулись на трассе в Дмитровском городском округе. Погибли три человека, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Авария произошло примерно в 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва - Дмитров - Дубна. По предварительной версии, водитель, управляя автомобилем марки Audi, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом «КАвЗ».

В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки получили тяжелые травмы. Они погибли на месте происшествия. Все обстоятельства смертельной аварии устанавливаются.

Несколько дней назад ДТП с участием пяти транспортных средств произошло в Солнечногорске. В аварии погибли два работника , которые устанавливали аварийные знаки. Прокуратура проводит проверку массового ДТП с погибшими.

ДТП Водители
16 января 2025, 23:41
Мать уснула с грудным ребенком в подъезде многоэтажки в Москве
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Жильцы дома на северо-востоке Москвы обнаружили на лестничной площадке пьяную женщину с ребенком и вызвали полицию. Детский омбудсмен Ольга Ярославская сообщила в своем Telegram-канале о состоянии мальчика.

«Ребенок доставлен в больницу. На данный момент его состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет», - рассказала она.

Полиция задержала мать. Ярославская взяла ситуацию под свой контроль.

Ребенок 2024 года рождения находился в подъезде дома на 13-й Парковой улице, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. Рядом с ним спала его пьяная мать 1997 года рождения. Измайловская межрайонная прокуратура проконтролирует привлечение женщины к ответственности и устройство мальчика.

В июле похожий случай произошел на востоке Москвы. Женщина оставила в подъезде дома новорожденную девочку. Полиция вычислила ее по записям с камеры видеонаблюдения.

Дети Москва
16 января 2025, 23:30
Выжившие при крушении блогеры сняли на видео падение самолета в Испании
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Блогеры из Испании попали в крушение во время полета на легкомоторном самолете. Они сняли падение воздушного судна из кабины, сообщила газета Daily Mail.

Предприниматель Хави Кабальоль и его подруга Альба Серч серьезно пострадали в авиакатастрофе на аэродроме Виладамат в Жироне в октябре 2024 года. Они рассказали, что самолет заглох во время маневра, после чего рухнул на землю с высоты 45 метров.

Пара выжила, но теперь мужчина и женщина передвигаются только на инвалидных колясках и учатся ходить заново. По словам Кабальоль, он решил поделиться видеокадрами травмирующего события в сети, чтобы предупредить о последствиях таких несчастных случаев.

«Нам говорят, что сверхлегкая авиация очень безопасна, но я категорически не согласен. Это прекрасный мир, который нужно оставить коммерческим и частным пилотам с большим налетом и опытом», - сказал испанец.

Ранее очевидцы сняли на камеру падение пассажирского самолета авиакомпании Saurya Airlines в Катманду. Жертвами крушения стали 18 человек.

Авиация Видео Женщины Блогеры Авиакатастрофы Самолеты Мужчины
16 января 2025, 20:18
Массовое отравление постояльцев произошло в санатории Минусинска
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Постояльцы лечебного санатория «Сосновый бор» в Минусинском районе Красноярского края пожаловались на массовое отравление. Издание NGS24.Ru со ссылкой на очевидцев сообщило, что бригады скорой помощи увезли в больницу несколько человек.

Клиентка санатория Людмила заявила, что врачи посоветовали всем пить больше воды и вызывать рвоту, чтобы облегчить свое состояние.

В краевой прокуратуре уточнили, что в больницу доставили пять постояльцев санатория, а общее число пожаловавшихся на отравление людей составило 32.

«Все пострадавшие питались в местной столовой», - добавили в ведомстве.

В пресс-службе краевого СК заявили, что возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. В ведомстве добавили, что все пострадавшие - пожилые люди.

На минувшей неделе не менее 80 жителей Перми отравились продукцией местной пекарни. Региональные следователи завели уголовное дело о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В его рамках криминалисты задержали владельца торговой точки и исполнительного директора сети пекарен.

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