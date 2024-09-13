13 сентября 2024, 23:16

Пятиклассник в Крыму избил учительницу телефоном

Unsplash
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В Симферопольском районе школьник ударил учителя. Следком Крыма и Севастополя проверит семью агрессивного ребенка, сообщила пресс-служба ведомства.

Конфликт произошел в одной из местных школ. Очевидцы сняли нападение и выложили видео в интернет. Учительница, по информации СКР, получила телесные повреждения. Следственный отдел по Симферопольскому району устроил проверку по статьям 116 УК России «Побои» и 156 УК России «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«В рамках [проверки] будут установлены все обстоятельства инцидента в школе, назначена соответствующая экспертиза, дана оценка воспитательному процессу в семье школьника», - сообщили следователи.

Ролик с участием пятиклассника показал Telegram-канал «Mash на волне». Парень сидел в интернете на уроке музыки. Учительница забрала смартфон, а после занятия, когда парень вернул его, потребовала объяснений и получила удар в висок. По информации канала, у женщины сотрясение мозга.

Похожий случай произошел в Якутии.

В ответ на замечание десятиклассник ударил учительницу по лицу и сломал ей нос.

Крым Учителя Школьники Избиения Следственный комитет России
13 сентября 2024, 14:46
Постояльцы подмосковного отеля пожаловались на отравления едой со шведского стола
РИА «Новости»
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Отдыхавшие в парк-отеле городского округа Солнечногорск постояльцы пожаловались на массовое отравление продуктами со шведского стола. По данным подмосковного главка СК, всего с конца августа — начала сентября таких случаев было несколько.

Отдыхавшие в парк-отеле городского округа Солнечногорск постояльцы пожаловались на массовое отравление продуктами со шведского стола. По данным подмосковного главка СК , всего с конца августа - начала сентября таких случаев было несколько.

Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Криминалисты уже выехали на место для осмотра и допроса руководства отеля, а также потерпевших.

Подмосковная прокуратура уточнила, что одной из отдыхавших в парк-отеле Солнечногорске девушек после отравления понадобилась госпитализация. Сотрудники ведомства совместно с представителями Роспотребнадзора взяли пробы продуктов для проведения исследования.

Солнечногорская городская прокуратура организовала проверку для установления всех обстоятельств отравления постояльцев. По ее итогам сотрудники примут меры реагирования.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу объявило, что нашло кишечную палочку и сальмонелл в готовой еде, которую продавали на избирательных участках города в Единый день голосования. В ведомстве напомнили, что некачественной едой отравились 24 человека, среди которых - сотрудники полиции и избирательных комиссий.

Еда Уголовное дело Прокуратура РФ Солнечногорск Отели Роспотребнадзор Следственный комитет России Продукты
13 сентября 2024, 13:06
Рвала на куски и швыряла как тряпку. Появились подробности нападения собаки на ребенка в Солнечногорске
РИА «Новости»
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Врачи три часа «собирали» лицо пострадавшего от нападения собаки ребенка в Солнечногорске. Мать девочки рассказала 360.ru подробности случившегося.

По ее словам, ребенок шел по дороге на детскую площадку, когда на нее кинулась собака породы акита-ину. Животное было без поводка и намордника.

«Мой красивый ребенок изуродован. Понимаете, это девочка! Пол-лица нет у ребенка, основание черепа пробито. Черепно-мозговая травма открытая. Она (собака - прим. ред.) рвала ее на куски, она как тряпочку ее по дороге швыряла», - рассказала мать пострадавшей.

Двое мужчин пришли на помощь, они не могли разомкнуть собаке челюсть. По словам матери, девочка не играла с животным, как об этом писали другие СМИ. Ребенок не махал руками, не бежал и не трогал собаку.

«Челюстной-лицевые хирурги вчера три часа „собирали“ ей лицо. Мы стояли под дверьми хирургии и молились, чтобы у ребенка не было гематомы головного мозга», - сказала женщина.

Владельцы собаки, по ее словам, не извинились перед семьей за происшествие и даже не связались. По словам собеседницы 360.ru, это уже не первый случай нападения животного на людей.

Она рассказала, что однажды группа детей гуляла с собакой по улице. Акита-ину пыталась наброситься на ребят. Их собака встала на защиту, но напавшее животное ее просто разорвало.

«Еще на мальчика напала, прокусила ему щеку. Но они (владельцы - прим. ред.) заплатили 30 тысяч рублей, тем родителям хватило. <…> Хозяева этой собаки считают, что им все дозволено. И плевать они хотели на всех - на детей, на животных, на людей. Они ездят, улыбаются, у них играет музыка, у них все хорошо, а мой ребенок в реанимации», - добавила женщина.

Она заверила, что эта собака очень агрессивна. Ее владельцы не смогут откупиться, резюмировала мать пострадавшего ребенка.

Хозяева собаки в беседе с 360.ru отказались от комментариев.

По факту нападения животного на ребенка возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку.

Уголовное дело Дети Солнечногорск Врачи Собаки Животные
13 сентября 2024, 01:24
Мигрант переехал россиянина машиной из-за парковки
РИА «Новости»
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Житель Южно-Сахалинска пострадал в конфликте с мигрантом из Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчины не поделили место на парковке торгового центра. Вскоре спор перерос в обмен взаимными оскорблениями. Тогда 28-летний подозреваемый сел за руль автомобиля и сбил неприятеля, а потом специально на него наехал.

Потерпевшего со множественными переломами доставили в больницу. Подозреваемый сбежал, но его быстро задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Санкт-Петербурге легковушка сбила женщину , которая перебегала проезжую часть. После этого на нее наехал еще один автомобиль. Пострадавшая попала в больницу с тяжелыми травмами.

Уголовное дело Больницы Мигранты Мужчины Машины Таджикистан
13 сентября 2024, 00:26
Брата и сестру унесло на сапбордах в море в Сочи
Freepik
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Спасатели помогли брату и сестре, которые уплыли на сапбордах в открытое море в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС.

Молодые люди приехали отдохнуть из Ногинска и отправились в море на сапбордах. В 21:00 спасателям позвонил их отец. Мужчина рассказал, что его сын и дочь не могут самостоятельно вернуться на берег. Молодые люди по телефону передали спасателям свои координаты.

«В этот вечер у берега море было спокойное, но на глубине его штормило, что осложняло ночной поиск», - отметили в ведомстве.

В результате 22-летнюю девушку и 20-летнего парня нашли в трех километрах от суши. Их доставили на берег.

Катание на сапбордах стало любимым летним развлечением россиян. Однако заплывы на досках могут обернуться плачевными последствиями. Во время катания на сапборде в Челябинской области утонули отец с 10-летним сыном. Они плавали без спасательных жилетов.

Спасатели Сочи

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