Пятиклассник в Крыму избил учительницу телефоном

Врачи три часа «собирали» лицо пострадавшего от нападения собаки ребенка в Солнечногорске. Мать девочки рассказала 360.ru подробности случившегося.

По ее словам, ребенок шел по дороге на детскую площадку, когда на нее кинулась собака породы акита-ину. Животное было без поводка и намордника.

«Мой красивый ребенок изуродован. Понимаете, это девочка! Пол-лица нет у ребенка, основание черепа пробито. Черепно-мозговая травма открытая. Она (собака - прим. ред.) рвала ее на куски, она как тряпочку ее по дороге швыряла», - рассказала мать пострадавшей.

Двое мужчин пришли на помощь, они не могли разомкнуть собаке челюсть. По словам матери, девочка не играла с животным, как об этом писали другие СМИ. Ребенок не махал руками, не бежал и не трогал собаку.

«Челюстной-лицевые хирурги вчера три часа „собирали“ ей лицо. Мы стояли под дверьми хирургии и молились, чтобы у ребенка не было гематомы головного мозга», - сказала женщина.

Владельцы собаки, по ее словам, не извинились перед семьей за происшествие и даже не связались. По словам собеседницы 360.ru, это уже не первый случай нападения животного на людей.

Она рассказала, что однажды группа детей гуляла с собакой по улице. Акита-ину пыталась наброситься на ребят. Их собака встала на защиту, но напавшее животное ее просто разорвало.

«Еще на мальчика напала, прокусила ему щеку. Но они (владельцы - прим. ред.) заплатили 30 тысяч рублей, тем родителям хватило. <…> Хозяева этой собаки считают, что им все дозволено. И плевать они хотели на всех - на детей, на животных, на людей. Они ездят, улыбаются, у них играет музыка, у них все хорошо, а мой ребенок в реанимации», - добавила женщина.

Она заверила, что эта собака очень агрессивна. Ее владельцы не смогут откупиться, резюмировала мать пострадавшего ребенка.

Хозяева собаки в беседе с 360.ru отказались от комментариев.

По факту нападения животного на ребенка возбудили уголовное дело. Прокуратура начала проверку.