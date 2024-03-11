11 марта 2024, 09:30

Пятиклассник упал с высоты пятого этажа в Ленобласти

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Ученик пятого класса сорвался с высоты пятого этажа в пустом недостроенном многоэтажном здании, расположенном на улице Ленина в городе Сланцы в Ленинградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash на Мойке.

Школьник вместе с друзьями играл в многоэтажке, бегал по перекрытиям. Он упал на бетонные плиты. Прибывшие к месту ЧП медики скорой помощи диагностировали у него тяжелую сочетанную травму. Пострадавшего госпитализировали.

По данным издания, следователи СК РФ уже начали проверку по факту случившегося. Однако официальной информации об инциденте пока нет.

В конце февраля девятилетний мальчик катался вместе с братом на перилах в одном из домов Омска. Школьник упал с шестого этажа и разбился насмерть.

Ленинградская область СК РФ Школьники
11 марта 2024, 09:29
Самолет Ан-12 приземлился без одного колеса в Комсомольске-на-Амуре
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Во время посадки военно-транспортного самолета Ан-12 в Комсомольске-на-Амуре едва не произошло ЧП, судно приземлилось без одного колеса. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По информации источника, ситуация произошла ранее в понедельник. Пилоты Ан-12 запросили экстренную посадку на аэродроме Хурба из-за проблем с шасси. Самолет летел из Нижневартовска.

Всего на борту находились восемь человек. После разрешения посадки самолет успешно приземлился на посадочную полосу в Комсомольске-на-Амуре.

В декабре самолет Ан-24 в Якутии приземлился на реку Колыму вместо взлетно-посадочной полосы. Пассажиры и экипаж борта не пострадали, транспортная прокуратура начала проверку по факту ЧП.

Также ранее в Тверской области легкомоторный самолет совершил вынужденную жесткую посадку на лед реки Волги. После остановки передняя часть судна провалилась под лед.

Якутия Самолеты
11 марта 2024, 09:19
Спасатели ликвидировали пожар в ангаре в Ленинградской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Ленинградской области огнеборцы потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел днем 10 марта на Волхонском шоссе. Площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров.

В ходе тушения и локализации принимали участие 75 специалистов и 21 единица спецтехники. Процесс осложняла высокая пожарная нагрузка внутри склада.

В результате пожара пострадали два человека. Им оказали необходимую помощь. Причина произошедшего пока неизвестна.

Ранее прокуратура подтвердила гибель мужчины, женщины и ребенка при пожаре в Новой Москве. Огонь вспыхнул в частном двухэтажном жилом доме и успел распространиться на площади около 100 квадратных метров.

Спасатели Пожары Ленинградская область
11 марта 2024, 09:12
Подозреваемый обстрелял полицейских из сигнального пистолета под Челябинском
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Челябинской области мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции из сигнального пистолета. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, фигурант находился в федеральном розыске по подозрению в торговле наркотиками. Вечером в воскресенье его автомобиль Porsche Cayenne S остановили на посту в Кыштыме для проверки документов. Однако он отказался и попытался скрыться от ДПС, сбил сотрудника полиции и протащил его на капоте несколько метров.

После этого за нарушителем началась погоня, он бросил автомобиль в лесу и попробовал убежать. Мужчина открыл огонь из переделанного в травматический сигнального пистолета, один из правоохранителей получил ранение руки. Ответной стрельбой силовики остановили и задержали фигуранта.

Против задержанного завели новое уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции при исполнении должностных обязанностей.

Ранее ГИБДД показало на видео погоню со стрельбой на трассе в Екатеринбурге.

Уголовное дело Стрельба Мужчины Полиция
11 марта 2024, 04:18
Мессенджер WhatsApp перестал работать на смартфонах Huawei в России
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
У некоторых владельцев смартфонов марки Huawei заблокировали мессенджер WhatsApp. При попытке запустить приложение появляется сообщение о необходимости установить оригинальную версию мессенджера. Об этом радио Business FM рассказала одна из пострадавших.

Владельцы Huawei пользуются неофициальной версией WhatsApp, так как этого приложения нет в магазине AppGallery. Устанавливать модифицированный мессенджер приходится из других источников.

«К 8 марта у меня заблокировали WhatsApp. Последние две недели он уведомлял, что нужна официальная версия, но официальную версию скачать невозможно, поскольку AppGallery не дружит с сервисами Google», - рассказала девушка.

Также россияне с китайскими смартфонами столкнулись с невозможностью перенести аккаунт на другое устройство.

В феврале суд оштрафовал WhatsApp на полмиллиона рублей за нарушение правил работы в России.

Мессенджеры WhatsApp Смартфоны Россия Huawei

Новости по теме