Пятиклассница подарила старшеклассникам групповой секс на 23 Февраля

По данным канала, школьница пригласила восьмиклассников к себе домой, где все и произошло. Весь процесс они снимали на видео.

Позже один из порнороликов нашла в телефоне подростка его мать. Она обратилась в полицию, потребовав наказать девочку и второго школьника. Полицейские провели профилактическую беседу с тремя детьми. Согласно неофициальной версии, групповым сексом девочка решила поздравить двух знакомых с 23 Февраля.

Жительница Москвы совратила свою дочь и снимала порноролики с ее участием. Процесс женщина снимала на телефон, чтобы продавать видео педофилам в интернете.

Ранее неизвестный напал на 11-летнюю девочку в заброшенной больнице в Подольске. Источник рассказал «360», что злоумышленник затащил ребенка в здание и изнасиловал.