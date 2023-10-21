Пятерым российским туристам в Анталье оказали медпомощь после ДТП в Анталье
Пятеро российских туристов обратились за медицинской помощью после ДТП с участием микроавтобуса в турецкой Анталье. Одну женщину прооперировали, сообщили в Генеральном консульстве РФ в Анталье.
В районе города Манавгат микроавтобус с россиянами столкнулся с припаркованным у обочины автомобилем, рассказали представители дипмиссии.
«За медицинской помощью обратились пятеро наших граждан», - говорится в сообщении.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Генконсульство России в Анталье контактирует с туристической и страховой компаниями, а также держит этот вопрос на контроле.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате аварии в Турции. Полиция приступила к выяснению деталей ДТП.