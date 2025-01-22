Пятерых вывели из пламени. Крупный пожар произошел в московской многоэтажке

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Как уточнили в министерстве, пламя разгорелось в холле между квартирами на четвертом этаже. Огонь быстро перекинулся на жилые помещения.

Сообщение о происшествии поступило в столичный главк МЧС, на место оперативно прибыли спасатели. Огнеборцы вынесли из одной из загоревшихся квартир баллон с азотом.

Также сотрудники министерства спасли пятерых жильцов. Их осматривают медики. Работы по тушению пожара продолжаются, открытое горение специалисты уже ликвидировали.

На месте происшествия работают 42 человека. Министерство привлекло к ликвидации возгорания 24 единицы техники.

Ранее один человек погиб при пожаре в бытовках на северо-востоке Москвы.