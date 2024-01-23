Пятерых россиян задержали на Пхукете за игру в покер

Полиция изъяла игорный стол, фишки, камеры видеонаблюдения и другие вещдоки. Другие детали происшествия неизвестны. В распоряжении канала есть кадры с места задержания.

Ранее, в апреле 2023 года, СМИ писали, что полицейские накрыли на Бали организованное россиянами подпольное казино. Его обнаружили на вилле в районе Чангу. Желающие платили за вход примерно по 10 тысяч рублей. В момент прибытия правоохранителей на вилле играли 26 россиян и один житель Белоруссии. Некоторых игроков задержали. Россияне жаловались, что их якобы продержали двое суток без еды и воды, а наконец отпустив, не вернули паспорта - за них потребовали деньги.

В начале января 2024 года подпольное казино накрыли в Северске Томской области. При обыске из заведения изъяли 15 игровых автоматов, деньги и технику. По факту происшествия возбудили уголовное дело.