Пятерых пострадавших в метро «Печатники» госпитализировали

Подозреваемых в подделке документов для иностранцев задержали в Москве

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На юго-востоке Москвы задержали двух подозреваемых в незаконным документооборотом для мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, в арендованном на Волгоградском проспекте офисе двое мужчин 35 и 39 лет нелегально делали документы. Они подделывали бумаги, которые нужны иностранцам для легализации их нахождения и трудоустройства на территории России. За свои услуги злоумышленники просили 1200 рублей.

Столичные полицейские совместно с Росгвардией задержали подозреваемых на улице Юных Ленинцев. Из офиса правоохранители изъяли технику для производства поддельных миграционных документов, а также паспорта иностранных граждан и другие учетные бумаги.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты заключены под стражу, им предъявлено обвинение», - заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что несколько происшествий с мигрантами начали расследовать в Москве