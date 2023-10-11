Пятерых пострадавших в метро «Печатники» госпитализировали
Пятерых пострадавших на станции метро «Печатники» госпитализировали в московские больницы. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Состояние машиниста и других пострадавших пассажиров назвали неопасным для жизни. Мэр отметил, что они получили незначительные травмы.
«Все пять пострадавших госпитализированы в больницы, проводится дообследование, оказывается необходимая помощь», - сообщил мэр.
Среди пострадавших в аварии в метро - машинист и четверо пассажиров, в том подросток 17 лет. Известно, что сотрудникам МЧС удалось извлечь машиниста из кабины. Он получил травму шеи и ноги.