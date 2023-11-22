22 ноября 2023, 10:02

Пятерых пострадавших при пожаре в Улан-Удэ детей подключили к ИВЛ

Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Пятеро детей тяжело пострадали при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где поместили в отделение анестезиологии и реанимации, сообщили в пресс-службе ДРКБ.

«На данный момент все пятеро детей находятся на ИВЛ <…>. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с федеральным центром», - добавили в больнице, подчеркнув, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

О крупном пожаре, случившемся в жилом доме в Улан-Удэ минувшей ночью, сообщал в своем Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов. Около 05:40 он опубликовал пост, в котором уточнил, что возгорание потушили.

«Спасатели эвакуировали шесть человек, из них пять детей. Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ», - написал Цыденов.

Глава республики добавил, что дал поручение Минздраву региона держать на особом контроле состояние пострадавших и делать все необходимое для лечения детей.

«Со стороны правительства будет сделано все возможное», - заключил он.

Пожары Дети Бурятия
22 ноября 2023, 10:17
Около 50 человек эвакуировали из горящего дома в Щелкове
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские эвакуировали около 50 человек из горящего дома на Сиреневой улице в Щелкове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Сотрудники отдельного батальона ППС - лейтенант полиции Никита Смусев, старшина полиции Григорий Тишин и сержант полиции Максим Котов - первыми прибыли на место ЧП.

В подъезде дома с первого по третий этаж горели электрощитки. Возгорание сопровождалось сильным задымлением, которое быстро распространялось по лестничным клеткам и мешало жильцам покинуть здание.

Полицейские не стали ждать пожарных, сразу зашли в подъезд и стали стучать в каждую дверь и помогать людям выйти на улицу. В общей сложности правоохранителям удалось эвакуировать около 50 человек.

«Одновременно с этим сотрудники полиции начали тушить возгорание огнетушителями», - отметили в пресс-службе.

Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали пожар. До момента полной ликвидации ЧП полицейские обеспечивали охрану общественного порядка.

Пожары Щелково
22 ноября 2023, 10:00
Жертвами пожара в коттедже в Люберцах стали 4 человека, один в коме
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два ребенка и двое взрослых погибли в результате пожара в доме в Московской области. Как сообщил «360» источник, знакомый с ситуацией, один человек впал в кому.

Возгорание произошло в коттедже в деревне Марусино в Люберцах. Погибли два ребенка семи и 10 лет. Также жертвами пожара стали еще два человека. Они скончались до приезда скорой помощи.

Одна женщина 35 лет впала в кому. У нее диагностировали термический ожог верхних дыхательных путей и правой руки и множественные ушибы. К тому же женщина отравилась угарным газом. Как уточнил источник, предположительно, муж спустил ее на руках со второго этажа дома уже без сознания.

Пострадала еще одна женщина 63 лет. Она травмировала ногу, когда пыталась выбраться из дома через окно.

Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 01:31 по московскому времени. Огонь ликвидировали в 04:44. Что стало причиной пожара, неизвестно. Подробности выясняются.

Пожары
22 ноября 2023, 06:11
Автомойка загорелась на западе Москвы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Утром 22 ноября спасателей вызвали в Тропарево-Никулино на западе Москвы. Очевидцы заметили дым в автосервисе. По предварительной информации, огонь загорелся в помещении автомойки, сообщил источник «360».

В экстренные службы сообщили о дыме, который шел из-под крыши здания «Автодома BMW» на проспекте Вернадского, 97/2. По одной из версий, возгорание могло случиться в помещении автомойки. Пожарные выехали к месту ЧП.

Крупный пожар произошел в автосервисе на Дмитровском шоссе. Его площадь составила 400 квадратных метров, огонь тушили более 50 человек. В момент возгорания в одноэтажном здании стояли четыре автомобиля. Никто из работников не пострадал. «360» показал кадры с места событий.

Пожары Москва 2023
22 ноября 2023, 01:28
Крупный пожар в автосервисе на северо-востоке Москвы попал на видео
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Нежилое здание с автомобилями загорелось на Дмитровском шоссе в Москве. Огонь охватил около 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС РФ. «360» показал кадры с места происшествия.

По данным МЧС, на северо-востоке столицы загорелось одноэтажное нежилое строение. Огонь охватил 400 квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидировали.


В тушении задействовали более 50 специалистов и 17 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Реутове тушили складское помещение. Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В результате возгорания на складе никто не пострадал.

Пожарные зафиксировали открытое горение по всей площади. Внутри помещения расположен автосервис, в котором на момент пожара стояли четыре автомобиля, сообщил источник «360» в экстренных службах.

Пожары МЧС РФ Москва 2023

Новости по теме