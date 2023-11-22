Пятерых пострадавших при пожаре в Улан-Удэ детей подключили к ИВЛ
Пятеро детей тяжело пострадали при пожаре в жилом доме в Улан-Удэ. Их доставили в детскую республиканскую клиническую больницу, где поместили в отделение анестезиологии и реанимации, сообщили в пресс-службе ДРКБ.
«На данный момент все пятеро детей находятся на ИВЛ <…>. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с федеральным центром», - добавили в больнице, подчеркнув, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.
О крупном пожаре, случившемся в жилом доме в Улан-Удэ минувшей ночью, сообщал в своем Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов. Около 05:40 он опубликовал пост, в котором уточнил, что возгорание потушили.
«Спасатели эвакуировали шесть человек, из них пять детей. Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ», - написал Цыденов.
Глава республики добавил, что дал поручение Минздраву региона держать на особом контроле состояние пострадавших и делать все необходимое для лечения детей.
«Со стороны правительства будет сделано все возможное», - заключил он.