Пятерых пострадавших при пожаре в Улан-Удэ детей подключили к ИВЛ

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«На данный момент все пятеро детей находятся на ИВЛ <…>. Сегодня будет проведена телемедицинская консультация с федеральным центром», - добавили в больнице, подчеркнув, что пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь.

О крупном пожаре, случившемся в жилом доме в Улан-Удэ минувшей ночью, сообщал в своем Telegram глава Бурятии Алексей Цыденов. Около 05:40 он опубликовал пост, в котором уточнил, что возгорание потушили.

«Спасатели эвакуировали шесть человек, из них пять детей. Трое детей в тяжелом состоянии, находятся на ИВЛ», - написал Цыденов.

Глава республики добавил, что дал поручение Минздраву региона держать на особом контроле состояние пострадавших и делать все необходимое для лечения детей.

«Со стороны правительства будет сделано все возможное», - заключил он.