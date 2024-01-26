Пятерых хоккеистов из Канады заподозрили в изнасиловании

По данным СМИ, спортсмены изнасиловали женщину в номере отеля в июне 2018 года. Это произошло сразу после чествования команды за победу на чемпионате мира по хоккею.

Правоохранители закрыли дело без предъявления обвинения в феврале 2019 года. Через три года некая женщина подала иск против Федерации хоккея Канады (Hockey Canada), юниорской Канадской хоккейной лиги (CHL) и восьми спортсменов. Она потребовала от них компенсацию в размере 3,55 миллиона долларов.

Одними из игроков молодежной сборной Канады 2018 года были голкипер «Филадельфии Флайерз» Картер Харт и форвард «Калгари Флэймз» Диллон Дюбе. Недавно обоим предоставили бессрочные отпуска в их клубах.

В 2022 году нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» Рид Буше признался в изнасиловании девочки-подростка в 2011 году. На тот момент спортсмену было 17 лет.