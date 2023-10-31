31 октября 2023, 15:18

Пятеро пропавших около перевала Дятлова туристов нашлись

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Группа туристов, пропавшая после сплава по реке около перевала Дятлова в Свердловской области, нашлась. Об этом сообщили «Известия».

Двое из путешественников вышли в поселок Вижай и передали координаты других участников экспедиции в тайге. Трое других туристов оказались в 15 километрах от поселка Тахта, их обнаружили спасатели.

Группа молодых людей в возрасте от 32 до 35 лет отправилась сплавляться по реке, мужчины на лодке планировали преодолеть 50 километров. В группу путешественников входили четыре логиста и директор частного предприятия из города Березовский.

Они должны были встретиться 30 октября в поселке Вижай с организатором перевозок, но не вышли на связь в назначенное время.

По информации «Комсомольской правды» , туристы не смогли вовремя прибыть в населенный пункт, потому что они застряли в ледяной пробке. На скорость их передвижения также могло повлиять обмеление реки Вижай.

Туризм Свердловская область
31 октября 2023, 12:37
Взрыв прогремел на заводе «Урал» в Пермском крае
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
В здании корпуса № 2 АО «Соликамский завод Урал» прогремел взрыв. В момент хлопка в здании никого не было, сообщили «360» в пресс-службе МЧС Пермского края.

К месту взрыва незамедлительно направили силы и средства в количестве 44 человек и 11 единиц спецтехники, из них - 36 спасателей от МЧС РФ. Огнеборцы установили, что в момент взрыва в здании никто не находился, хлопок не повлиял на работу предприятия. Детали случившегося уточняются.

«По оперативной информации, пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Завод «Урал» производит взрывчатые вещества, изделия из резины и пластмассы и лакокрасочные материалы. По данным очевидцев, взрыв на предприятии прогремел около часа назад.

Ранее взрыв произошел в пятиэтажном доме в Волгоградской области. Пожар охватил две квартиры на последнем этаже здания. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение.

Пермский край Взрывы
31 октября 2023, 12:07
«Виноваты оба». Мать пострадавшего в Петербурге подростка заявила, что ракетницу купили в Сети
Читайте нас в: Google Новости
Пострадавшего от ракетницы подростка в Санкт-Петербурге госпитализировали. На второй день после выстрела в лицо он впервые открыл глаза. Мать мальчика рассказала «360», что орудие продали на популярном маркетплейсе.


«Спросила, почему сразу не сказали. Ребенок ответил, что, во-первых, друг попросил, во-вторых, испугался последствий. Но сейчас стало еще хуже», - сказала женщина.

Вторая ракетница Родители друга позвонили, справились о здоровье мальчика, но не подтвердили наличие второй ракетницы. В вещах пострадавшего ее не нашли. Компенсацию за лечение пока не обсуждали.

«По крайней мере, он видит. У него рана на переносице и ожог глаз. Вчера было сложно. <…> Сделали все максимально быстро, чтобы убрать порох и промыть глаза», - сказала мать.

Бабушка пострадавшего рассказала «360», что дети дружили давно, родители знали владельца пиротехники. На следующий день после выстрела внук почувствовал себя лучше.

Процессуальная проверка Сначала правоохранители отрабатывали версию подростков. По информации «360», пострадавший заявил, что 30 октября гулял с друзьями возле ресторана фастфуда. Около 13 часов он якобы зашел за угол некого магазина, где со спины напали неизвестные. Мальчик увидел вспышку, услышал громкий звук, а потом приехали экстренные службы. Он заявил, что не знаком с нападавшими и о причинах их поступка не знал.

Петербургская полиция сообщила в своем Telegram-канале , что начала проверку и розыск нападавших. Посиделки подростков попали на записи камеры видеонаблюдения, и стало ясно, что дети соврали.

«В ходе демонстрации аэрозольного устройства один из подростков по неосторожности привел его в действие, в результате чего часть аэрозольной смеси попала в глаз пострадавшему», - заявили в полиции.

Материалы передали в следственные органы.

СКР по Санкт-Петербургу организовал процессуальную проверку по статье 213 УК России «Хулиганство».

Покупка пиротехники «Виноваты оба, я это прекрасно понимаю. Конечно, никакие заявления я писать не буду. Единственное, надо было сразу говорить всю правду», - сказала она.

Сын с другом и подругой 30 октября сидели в ресторане фастфуда на углу Камышовой улицы и рассматривали ракетницу. Женщина рассказала, что мальчики купили ее на популярном маркетплейсе, причем была и еще одна, которую так и не нашли.

«Сказал, что устройства было два. Одно принадлежало другу, он попросил купить такое же - купили напополам. Объяснил, что хотел выстрелить в небо, чтобы было красиво. Но в итоге красиво выстрелили в лицо», - объяснила мать пострадавшего.

Нападение неизвестных Сына госпитализировали. Именно врачи передали телефонограмму в полицию Приморского района , которая начала проверку. По словам матери, первые часы 14-летний мальчик находился в шоке, ему ввели обезболивающее и обработали глаза.

Первую версию случившегося - о нападении неизвестных - она услышала от его друга. Но вечером, придя в сознание, сын признался, что стрелял товарищ. Подростки держали ракетницу в руках, неосторожно подняли кверху, и произошел выстрел.

Санкт-Петербург Дети Стрельба
31 октября 2023, 11:57
Горы мусора выбросили на участке возле МЦД и СВХ в Москве
Соцсети
Читайте нас в: Google Новости
На днях неподалеку от Московского центрального диаметра (МЦД), рядом с Северо-Восточной хордой, где находится съезд на Ярославское шоссе, активисты нашли огромные груды строительного мусора. Эту проблему уже пытаются решить, сообщила «360» руководитель экологической организации РОО"ЭкоНадзор» Юлия Жандарова.

На днях неподалеку от Московского центрального диаметра (МЦД), рядом с Северо-Восточной хордой, где находится съезд на Ярославское шоссе, активисты нашли огромные груды строительного мусора. Эту проблему уже пытаются решить, сообщила «360» руководитель экологической организации РОО\"ЭкоНадзор» Юлия Жандарова.

По ее словам, несанкционированную свалку обнаружили 26 октября. Жандарова отметила, что свалка крупная - кубов пять. Там сброшены в основном строительные отходы, но есть и бытовые. Однако, кто свозит мусор, пока неизвестно.

Она уточнила, что на имя начальника Объединения административно-технических инспекций города Москвы Александра Ларина направили запрос.

«Сейчас ждем, когда этот вопрос решится. Мы сами заинтересованы, чтобы эту свалку убрали», - сказала советник.

Она предположила, что проблему устранят в ближайшее время.

«Ответа не было, но нам в принципе отвечают очень быстро, меньше чем за 30 дней. Мы надеемся, что мы этот вопрос решим».

В свою очередь телеканал «360» также направил запрос по проблеме с несанкционированной свалкой в префектуру округа.

Ранее московские активисты пожаловались на вырубку деревьев в Косинском парке. Местные жители возмутились ситуацией и попросили всех неравнодушных обратить внимание на проблему.

Свалки Экология Мусор Москва 2023
31 октября 2023, 11:18
Мужчина избил пассажира палкой на станции «Подсолнечная» в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Московские транспортные полицейские задержали ранее судимого мужчину, напавшего с палкой на прохожего на платформе железнодорожной станции «Подсолнечная». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, между злоумышленником и пассажиром произошел словесный конфликт. После спора мужчина ушел в павильон, но подозреваемый через некоторое время вернулся с палкой и начал избивать его. Чтобы спастись, пострадавший бросил свой рюкзак и прополз под турникетом.

Злоумышленник забрал его сумку, а на улице выбросил ее в урну. В рюкзаке находилось пять тысяч рублей и личные вещи пострадавшего.

Полиция установила личность нападавшего и задержала его по месту проживания в Московской области. Подозреваемый признался в содеянном.

Ранее жительница Подмосковья воткнула нож в спину возлюбленному из-за немытой посуды.

Драки МВД РФ Москва 2023

Новости по теме