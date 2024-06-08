Пятеро иностранцев изнасиловали 15-летнюю девочку в Чите

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 6 июня 2024 года в читинском поселке Аэропорт. Пятеро мужчин напали на несовершеннолетию и изнасиловали.

«Двое злоумышленников были задержаны через несколько часов после совершенного преступления. Трое остальных фигурантов были объявлены в розыск и были задержаны сегодня на пограничном переходе в Республике Бурятия при попытке пересечь границу», - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время подозреваемых доставят в Читу, где им предъявят обвинение.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Новой Москве. По версии следствия, мужчина зашел в лифт вместе со школьницей и надругался над ней, после чего скрылся с места преступления.