08 июня 2024, 04:03

Пятеро иностранцев изнасиловали 15-летнюю девочку в Чите

РИА «Новости»
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Пять иностранцев задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Об этом сообщило следственное управление СК РФ по Забайкалью в своем Telegram-канале.

По версии следствия, преступление произошло в ночь на 6 июня 2024 года в читинском поселке Аэропорт. Пятеро мужчин напали на несовершеннолетию и изнасиловали.

«Двое злоумышленников были задержаны через несколько часов после совершенного преступления. Трое остальных фигурантов были объявлены в розыск и были задержаны сегодня на пограничном переходе в Республике Бурятия при попытке пересечь границу», - сообщили в ведомстве.

В ближайшее время подозреваемых доставят в Читу, где им предъявят обвинение.

Ранее полицейские задержали подозреваемого в изнасиловании девятилетней девочки в Новой Москве. По версии следствия, мужчина зашел в лифт вместе со школьницей и надругался над ней, после чего скрылся с места преступления.

Преступления СК РФ Мужчины Изнасилования
08 июня 2024, 00:01
Тело третьей утонувшей индийской студентки нашли в Великом Новгороде
РИА «Новости»
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Тело третьей студентки из Индии, утонувшей в Великом Новгороде, уже нашли. Об этом сообщила РИА «Новости» пресс-служба СУ СК по региону.

«Спасателями обнаружена третья погибшая - девушка 2004 года рождения. Без видимых телесных повреждений. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза», - уточнило ведомство.

Следователи рассказали, что всего утонули три парня и одна девушка, которые учились в медицинском институте Новгородского госуниверситета. Молодым людям было от 18 до 20 лет.

Пятеро индийских студентов решили искупаться в центре города, недалеко от моста.

Четверо из них не смогли справиться с течением , на берег выбрался только один, его госпитализировали.

Смертность Индия Студенты Реки
07 июня 2024, 23:20
Парашютист разбился во время прыжка под Волгоградом
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Парашютист разбился при приземлении на базе авиационно-спортивного клуба «Юный ястреб» в Волгоградской области. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На базе центра тренировались опытные обучающиеся, в том числе 32-летний парашютист, на счету которого был более 140 прыжков. Из-за резкого порыва ветра он при приземлении ударился о столб», - сообщили в клубе.

Перед прыжком мужчина прошел медосмотр и получил допуск. В этот день на территории базы наблюдалась хорошая погода.

Ранее стало известно о гибели бейсджампера из Красногорска в Кабардино-Балкарии.

Мужчина спрыгнул с горы Ликоран , несмотря на плохие погодные условия. Тело погибшего обнаружили в ущелье через пять часов после прыжка.

Погода Мужчины
07 июня 2024, 22:24
Пенсионерка погибла при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
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Пожар произошел в одной из квартир в пятиэтажном доме на улице Каховка в Москве. Погибла женщина, сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

Информация о возгорании поступила дежурным в 20:47. Сильное задымление наблюдалось на четвертом этаже. Спасателей предупредили, что в квартире может находиться женщина.

Спасти ее не удалось. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Причины пожара устанавливаются.

По данным столичной прокуратуры , в результате пожара в квартире жилого дома на улице Каховка погибла 73-летняя женщина. Для установления причины возгорания специалисты назначили пожарно-техническую экспертизу.

Черемушкинская прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

В четверг, 6 июня, пожар начался на ВДНХ в Центре развития ребенка «Детское посольство» в результате удара молнии. Пожарные эвакуировали 19 детей. Общая площадь пожара составила 110 квадратных метров.

Спасатели Пожары Москва Квартиры
07 июня 2024, 22:04
Автомобиль вылетел с дороги и упал в реку в Кирове
РИА «Новости»
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В Кирове на улице Украинская пьяный водитель Renault Logan не справился с управлением. Иномарка вылетела с дороги на полной скорости, снесла дерево и опрокинулась в реку Мостовицу. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места аварии.

На кадрах видно, что машина упала в небольшую речку и легла на крышу. Вскоре к ней подбежали парни, стали выламывать дверь, чтобы помочь водителю выбраться. Мужчина был весь мокрый.

На место происшествия прибыли полицейские. Помятый автомобиль из речки достали и эвакуировали.

Ранее появилась информация, что Следственный комитет по Кемеровской области предъявил официальное обвинение задержанным директору и мастеру «Кемеровской электротранспортной компании в рамках расследования уголовного дела о столкновении двух трамваев в Кемерове.

В ходе аварии погиб человек и еще более 140 получили травмы. До этого в Сети опубликовали видео из кабины одного из двух столкнувшихся трамваев.


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