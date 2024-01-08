Пятеро детей пострадали в смертельном ДТП на Урале

Два автомобиля столкнулись на дороге Екатеринбург - Реж - Алапаевск Режевского района. Водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «Форд».

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров, в том числе пятеро детей. Врачи оказали пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

«Известно, что несовершеннолетние перевозились с нарушениями ПДД РФ. В салоне „Форд“ находилось количество пассажиров, превышающее положенную норму конфигурации машины», - указали в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать детали случившегося.

Ранее под Екатеринбургом произошла авария с участием двух машин , пострадали четыре человека. Водитель Bentley выехал на встречку и врезался с автомобиль УАЗ. По информации ГИБДД, хозяина иномарки до этого уже лишали водительских прав.