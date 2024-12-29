Пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане

По информации источника, самому младшему пассажиру было три года. Также в самолете летели девять подростков.

Самолет Boeing 737-800 потерпел крушение в аэропорту Муан утром 29 декабря. Борт следовал из Бангкока, внутри находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. По последней информации, в результате ЧП погибли 174 человека.

Ранее стало известно, что 28 декабря Boeing 737-800 также попал во внештатную ситуацию во время рейса с острова Чеджу в Пекин. Экипаж принял решение сесть в материковой части Южной Кореи , а спустя пять часов возобновил полет.

Кроме того, аэропорт в Муане предупреждал самолет Boeing о риске столкновения с птицами.