29 декабря 2024, 13:18

Пятеро детей находились на борту разбившегося самолета в Муане

Global Look Press
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Как минимум пять детей в возрасте до 10 лет находились на борту самолета авиакомпании Jeju Air, разбившегося в аэропорту Муан в Южной Корее утром 29 декабря. Об этом сообщило агентство Yonhap.

По информации источника, самому младшему пассажиру было три года. Также в самолете летели девять подростков.

Самолет Boeing 737-800 потерпел крушение в аэропорту Муан утром 29 декабря. Борт следовал из Бангкока, внутри находились шесть членов экипажа и 175 пассажиров. По последней информации, в результате ЧП погибли 174 человека.

Ранее стало известно, что 28 декабря Boeing 737-800 также попал во внештатную ситуацию во время рейса с острова Чеджу в Пекин. Экипаж принял решение сесть в материковой части Южной Кореи , а спустя пять часов возобновил полет.

Кроме того, аэропорт в Муане предупреждал самолет Boeing о риске столкновения с птицами.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 13:19
Бастрыкин потребовал доклад об избиении курьером женщины в Мытищах
Unsplash
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Глава СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дела с избиением женщины в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

В СМИ появилась информация о том, что в Мытищах курьер службы доставки избил женщину на улице после словесной перепалки. Уголовное дело завели по статье «Хулиганство».

«Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», - уточнили в СК.

Полицейские задержали курьера. Во время ссоры женщина ударила курьера ладонью по щеке. В ответ мужчина в форменной голубой куртке несколько раз ударил ее кулаками по лицу.

Ранее житель Подмосковья жестоко избил свою 69-летнюю мать. Мужчина срывал с люстры плафоны и кидал их в женщину. Затем он сорвал со стены кухонный шкаф и швырнул его в голову матери.

Женщины Избиения Курьеры
29 декабря 2024, 13:02
С пляжей Кубани вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта
Global Look Press
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С начала работ по ликвидации последствий разлива мазута на пляжах собрали и вывезли 47,5 тысячи тонн загрязненного грунта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«На побережье продолжаем убирать загрязненный грунт. В Анапе и Темрюкском районе трудятся восемь тысяч человек», - сказал он.

На площадку временного хранения вывезли 13 тысяч тонн грунта, а на специализированные предприятия для утилизации - 34,5 тысячи тонн. Задействовано свыше 600 единиц техники. Кондратьев поблагодарил всех, кто борется за спасение Черного моря.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков заявил о сохранении угрозы утечки мазута в Черном море. Он потребовал ускорить процесс ликвидации последствий аварии и продолжить работу в праздничные дни. В Керчи и Ленинском районе Крыма ввели режим ЧС регионального уровня.

Черное море Краснодарский край Анапа Крушение танкеров в Керченском проливе
29 декабря 2024, 12:04
Бастрыкин обсудил с Алиевым расследование крушения самолета в Актау
Global Look Press
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Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин провел телефонный разговор с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Байрамовым Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Главы ведомств обсудили ход расследования обстоятельств крушения самолета „Азербайджанских авиалиний“ в районе города Актау», - отметили в Следкоме.

Стороны обсудили взаимодействие российских следователей и криминалистов с коллегами из следственно-оперативных групп Азербайджана и Казахстана.

Бастрыкин сообщил, что в расследовании авиакатастрофы задействованы самые опытные сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России, которые обладают передовыми криминалистическими технологиями. Специалисты выясняют все причины и обстоятельства, приведшие к этой трагедии.

Стороны также определили основные задачи, которые необходимо решить во время совместного расследования. Они готовы к дальнейшему всестороннему взаимодействию. Уголовное дело после крушения самолета у Актау передали следователям России.

Утром 25 декабря в районе Актау произошла ужасная трагедия: самолет Embraer-190, следовавший по маршруту Баку - Грозный, потерпел крушение. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, 38 из них погибли.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и обсудил крушение пассажирского самолета возле Актау. Российский лидер принес извинения.

Самолеты Следственный комитет России Азербайджан Крушение самолета в Актау
29 декабря 2024, 12:02
Число погибших при крушении самолета в Южной Корее возросло до 167
Global Look Press
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Число погибших в результате крушения самолета в международном аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 167 человек. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«По данным на 16:49 (10:49 мск) число погибших при крушении самолета Jeju Air возросло до 167 человек», - заявили экстренные службы.

Утром 29 декабря самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 перевозчика Jeju Air сообщением Бангкок - Муан в Южной Корее со 181 человеком на борту при посадке в Муане пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в защитное ограждение.

Удалось спасти двоих человек, они оказались членами экипажа, мужчина и женщина. У пострадавших обнаружили ранения средней и тяжелой степени тяжести, скорая помощь отвезла их в больницу. Граждан России на разбившемся самолете не было. Предположительно, остальные люди на борту погибли.

Авиакатастрофы Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан

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