19 мая 2024, 11:01

Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Красноярском

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В Красноярском крае пять вагонов товарного поезда сошли с рельсов. О пострадавших сведений не поступало, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что примерно в 13:00 по местному времени в Березовском районе на отрезке железнодорожной линии, проходящей между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, пять вагонов грузового поезда сошли с пути.

Прибывшие на место специалисты устраняют последствия ЧП, а также проводят восстановительные работы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку.

Похожая ситуация произошла в Волгоградской области 14 мая. На станции Котлубань Приволжской железной дороги несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.

Поезда Красноярский край
19 мая 2024, 10:38
Спасатели стали наращивать группировку в зоне паводка в Якутии
Пресс-служба МЧС
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В Якутии МЧС России наращивает группировку в зоне паводка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Активна фаза ледохода наблюдается на территориях Кобяйского, Намского, Мегино-Кангаласского районов и Якутска. Протяженность составила 280 километров, за сутки ледоход продвинулся на 105 километров. Подтопленными остаются 354 жилых дома и 492 придомовых участка.

«В регионе уже задействованы четыре оперативные группы МЧС России. Еще 30 специалистов и четыре единицы техники убыли в Намский район», - заявили в ведомстве.

Спасатели направили основные усилия на оказание помощи при отселении жителей, укрепление и наращивание дамб и отсыпку дорожного полотна. За сутки в превентивных целях для разрушения ледовых полей провели взрывные работы.

Пострадавший от паводков жилой фонд в России необходимо восстановить до конца лета , заявил президент Владимир Путин. Нужно не только оценить ущерб, но и осушить территории.

Спасатели Якутия Паводки МЧС РФ Россия
19 мая 2024, 09:38
Пожар в петербургском цеху с полиэтиленом потушили
Пресс-служба МЧС
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Спасатели 19 мая потушили крупный пожар в петербургском цеху с полиэтиленом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар», - указали в министерстве.

Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.

Пожар разгорелся 18 мая около 18:20, позже ему присвоили дополнительный номер 1-БИС. Обошлось без погибших и пострадавших.

Ранее крупный пожар произошел на складе овощебазы под Краснодаром. Около 50 пожарных тушили возгорание на тысяче квадратных метрах.

Спасатели Санкт-Петербург Пожары МЧС РФ
19 мая 2024, 09:19
Несколько человек устроили перестрелку у ЖК в Кемерове
РИА «Новости»
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Возле новостройки в Кемерове произошла перестрелка. Вооруженные мужчины заехали во двор на нескольких автомобилях, сообщил Telegram-канал Shot.

Очевидцы в ЖК «Мичуринские аллеи» около 06:00 проснулись от звуков стрельбы под окнами. Шестеро неизвестных устроили перестрелку из автоматов и пистолетов. Они использовали машины жильцов в качестве прикрытия.

На место прибыли сотрудники МВД. Четверых участников перестрелки задержали на месте. Еще двое попытались скрыться, но их поймали работники ДПС. У мужчин изъяли травматическое оружие.

Ранее пьяный мужчина открыл стрельбу по прохожим в Калуге. В результате один человек получил ранения, его отправили в больницу. О состоянии пострадавшего не сообщалось.

Стрельба Мужчины Оружие Машины
19 мая 2024, 08:31
Крупный пожар на овощебазе под Краснодаром попал на видео
Пресс-служба МЧС
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Спасатели ликвидировали открытое горение на складе овощной базы в хуторе Ленина в Краснодарском крае. В пресс-службе МЧС России опубликовали видео с места происшествия.

Возгорание началось на крыше отдельно стоящего здания. К месту происшествия прибыли 49 пожарных на 11 спецмашинах.

«Огонь охватил одну тысячу квадратных метров», - уточнили в МЧС.

Пожар локализовали, затем спасатели потушили открытый огонь. Работы на месте происшествия продолжаются. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее пожар произошел в цехе с полиэтиленом в Петербурге. Огонь охватил 600 «квадратов», кровля в здании частично обрушилась.

Спасатели Пожары Краснодар Видео

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