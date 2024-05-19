Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Красноярском
В Красноярском крае пять вагонов товарного поезда сошли с рельсов. О пострадавших сведений не поступало, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что примерно в 13:00 по местному времени в Березовском районе на отрезке железнодорожной линии, проходящей между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, пять вагонов грузового поезда сошли с пути.
Прибывшие на место специалисты устраняют последствия ЧП, а также проводят восстановительные работы.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку.
Похожая ситуация произошла в Волгоградской области 14 мая. На станции Котлубань Приволжской железной дороги несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.