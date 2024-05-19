Пять вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Красноярском

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В ведомстве уточнили, что примерно в 13:00 по местному времени в Березовском районе на отрезке железнодорожной линии, проходящей между станциями Красноярск-Восточный и Сорокино, пять вагонов грузового поезда сошли с пути.

Прибывшие на место специалисты устраняют последствия ЧП, а также проводят восстановительные работы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося. Красноярская транспортная прокуратура начала проверку.

Похожая ситуация произошла в Волгоградской области 14 мая. На станции Котлубань Приволжской железной дороги несколько вагонов грузового поезда сошли с рельсов.