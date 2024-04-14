Пять украинских беспилотников сбили над Черным морем

В Бухарской области Узбекистана произошло массовое пищевое отравление на свадьбе. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

«Всего в больницы были доставлены 53 человека, включая 13 детей. Все они были гостями на свадьбе», - уточнило ведомство Пострадавшие стали поступать в больницы в ночь на 13 апреля. Люди жаловались на боль в животе, рвоту, тошноту и слабость. Пациентам диагностировали острую диарею в гастритической и гастроэнтеритической форме средней степени тяжести. Им начали проводить инфузионную терапию.

Из больниц уже выписали 43 человека. При этом в управлении здравоохранения призвали граждан быть внимательнее к качеству продуктов, употребляемых в пищу.

Ранее диетолог Елена Солматина объяснила, почему не стоит покупать шаурму детям , беременным и пожилым людям.

До этого гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что воду из-под крана нужно кипятить перед употреблением, так как в ней могут содержаться возбудители кишечных инфекций , в частности, ротовирусы.