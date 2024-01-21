21 января 2024, 10:08

Пять учеников нашли осколки стекла в хлебе в школе Нижнего Тагила

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В столовой горно-металлургической школы Нижнего Тагила осколки стека в хлебе производства компании «Тагилхлеб» обнаружили пять учеников. Об этом сообщил портал 66.ru.

По словам матери одной из учениц, один ребенок порезал язык стеклом, у второго после еды заболело горло и желудок - ему вызвали скорую. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, сейчас здоровью детей ничто не угрожает.

Мать ребенка, у которого болело горло, заявила, что в тот день в школе никто не отводил детей к врачу и не вызывал медиков. Администрация образовательного учреждения даже не связалась с родителями.

«Только на следующий день позвонил классный руководитель, <…> сказала, что врача не было в школе. А директор заявила, что врач был, но к нему никто не обращался», - поделилась женщина.

Ее возмутило «наплевательское отношение» к детям. Мать ребенка написала жалобу в региональный Роспотребнадзор. К выяснению обстоятельств также подключилась администрация Нижнего Тагила, а управление образования начало проверку питания в других школах. Мэр Нижнего Тагила Валерий Пинаев взял ситуацию под контроль.

Следственные органы организовали процессуальную проверку информации СМИ о фрагментах стекла в хлебе. Возможно, речь идет о признаках преступления по статье 238 УК РФ об оказании небезопасных услуг.

Дети Школы Врачи
21 января 2024, 10:34
Летевший в Москву пассажирский самолет разбился в Афганистане
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет индийского перевозчика, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. Об этом сообщило агентство Aamaj News со ссылкой на собственные источники.

Крушение произошло в провинции Бадахшан по причине технической неисправности.

По данным Росавиации , речь идет о самолете Falcon 10, выполнявшем рейс Гай - Ташкент - Жуковский. Воздушное судно перестало выходить на связь в субботу, 20 января, когда находилось в районе афганско-таджикистанской границы. Самолет пропал с радаров.

Борт административного типа, зарегистрированный в реестре гражданских судов России, принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. По предварительной информации, в самолете находились четыре члена экипажа и два пассажира.

Росавиация связалась с профильными ведомствами Афганистана и Таджикистана. Ведутся поиски воздушного судна.

Ранее в Чили разбился легкомоторный самолет S2R-T660 Turbo.

Афганистан Самолеты Москва
21 января 2024, 10:32
Пожар на терминале «Новатэка» в Ленобласти локализовали
Telegram
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС локализовали возгорание на терминале компании «Новатэк» в порту Усть-Луга Ленинградской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Кингисеппского района.

«Спасатели локализовали пожар, но пока не ликвидировали. На объекте горит цистерна объемом порядка 100 кубометров», - заявили в пресс-службе.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в Telegram-канале уточнил, что в результате ЧП никто не пострадал, оперативные службы провели экстренную эвакуацию персонала станции. По его словам, уровень пожара понизили.

«Средства и силы Леноблпожспаса и МЧС привлекли к тушению пожара. Режим повышенной опасности ввели в Кингисеппском районе. По моему поручению на место выехали ответственные специалисты администрации Ленобласти», - добавил он.

Возгорание на угольном терминале «Новатэка» в Усть-Луге произошло в ночь на воскресенье, 21 января. По информации Telegram-канала Mash, перед началом возгорания прозвучали два взрыва, экстренные службы установят причину ЧП.

Пожары Ленинградская область
21 января 2024, 07:28
Четыре человека погибли в Газе после новой атаки Израиля
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла территорию к востоку от лагеря беженцев Джабалия в Газе. В результате атаки четыре человека скончались, более 20 получили ранения. Об этом сообщило Палестинское общество Красного Полумесяца в соцсети X.

«Медицинский пункт Палестинского общества Красного Полумесяца в Джабалии на севере Газы принял сегодня четырех погибших и 21 раненого», - сообщили в организации.

Израильская армия продолжает наносить удары по анклаву, несмотря на заявление Тель-Авива о снижении боевых действий. Руководство страны объявляло ранее, что не прекратит операцию в Газе до тех пор, пока не уничтожит всех членов палестинского движения ХАМАС.

Арабские государства в ООН пытаются заставить США повлиять на Израиль, чтобы в регионе прекратили огонь. Ранее посол ОАЭ предупредила американских дипломатов, что продолжающиеся обстрелы Газы со стороны Израиля серьезно ухудшили обстановку на Ближнем Востоке, это грозит крупным региональным конфликтом.

Конфликт Израиля и Палестины
21 января 2024, 05:13
Спасатели сняли женщину с карниза балкона в Екатеринбурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники МЧС спасли жительницу Екатеринбурга, забравшуюся на карниз балкона в микрорайоне Вторчермет. Об этом сообщил Telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Неизвестно, по какой причине женщина решила вылезти с балкона, но ей повезло, потому что прибывшие на место спасатели смогли затащить ее в квартиру до того, как она могла сорваться вниз.

«Все произошло на улице Патриса Лумумбы, 38», - уточнил канал.

Позже опубликовали видео спасения женщины, которое сняли очевидцы. На канале отметили, что экстренные службы профессионально сработали.

Ранее мужчина выпал с седьмого этажа жилого дома в Москве, когда развешивал постиранное белье на балконе. Он неудачно споткнулся.

В конце 2023 года москвич ошибочно принял вернувшегося поздно домой сына подруги за сотрудника правоохранительных органов и выпрыгнул с балкона пятого этажа жилого дома на Ивантеевской улице в столичном районе Богородское.

МЧС РФ Женщины Екатеринбург

Новости по теме