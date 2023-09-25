Пять подростков ушли за орехами в тайгу в Хакасии и потерялись
Спасатели МЧС России приступили к поискам пятерых пропавших подростков в Хакасии. Дети ушли в тайгу за орехами и не вернулись домой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Пятеро жителей деревни Нижний Матур 2008, 2009 и 2010 годов рождения ушли в тайгу за орехами. Домой не вернулись», - указали в МЧС.
Подростки не выходят на связь уже больше 10 часов. Родственники попытались найти детей самостоятельно, но их старания не увенчались успехом. Тогда они обратились за помощью к сотрудникам МЧС.
На поиски подростков из Абакана выдвинулись четверо спасателей Южного поисково-спасательного отряда МЧС России. Также к выезду готовится группа беспилотной авиации Главного управления республиканского МЧС.
Искать потерявшихся детей будут как с земли, так и с воздуха. В общей сложности к поискам подростков привлекли 39 человек и пять единиц техники.
Ранее спасатели в Ленинградской области обнаружили пожилую женщину спустя неделю поисков. Пенсионерка вышла в лес и заблудилась. Найденную 73-летнюю женщину эвакуировали из чащи леса и передали в руки медикам.
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