19 января 2024, 12:07

Пять населенных пунктов остались без электричества в Севастополе

РИА «Новости»
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Пять населенных пунктов в пригороде Севастополя остались без электричества в связи с подтоплением. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«До 18:00 ориентировочно без электричества остались Родное, Черноречье, Терновка, Сахарная головка и Хмельницкое», - написал он.

Развожаев отметил, что из-за поступающей грязной воды на гидроузел оперативные службы временно приостановили водоснабжение в городе.

«Ориентировочно в 18:00 его восстановят. За это время мы с водозабора на реке Бельбек подадим необходимый объем воды на третий гидроузел», - добавил губернатор.

Он попросил население сделать необходимые запасы питьевой воды для санитарных нужд.

Днем ранее, 18 января, часть Севастополя осталась без света после аварийного отключения Балаклавский тепловой электростанции. Развожаев объяснял, что на объекте произошло ложное срабатывание газового оборудования.

Электричество Севастополь
19 января 2024, 11:11
Дело возбудили после гибели рабочего на севере Москвы
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В Москве возбудили дело после гибели рабочего на стройке на Ленинградском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части второй статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации („Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“)», - уточнили в ведомстве.

16 января на строительном объекте 51-летний рабочий пострадал после столкновения стационарной гидравлической бетонораспределительной стрелы со строительными лесами, которые упали на него. От полученных травм мужчина скончался.

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли служебную документацию организации и назначили судебно-медицинскую, строительно-техническую и другие экспертизы.

Неделю назад на другой строительной площадке на севере Москвы также погиб рабочий. Из-за оборвавшегося стропа на мужчину упал шпунт.

Уголовное дело Следственный комитет России Москва
19 января 2024, 10:26
Появились подробности о водителе, въехавшем в остановку на юго-востоке Москвы
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За рулем «Нивы», сбившей пять человек на остановке на Новочеркасском бульваре в Москве, был 22-летний водитель. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Виновник ДТП рассказал изданию, что его машину занесло после сильного снегопада, из-за чего автомобиль влетел в остановку, где стояли люди. Он добавил, что очень переживает из-за случившегося.

В пресс-службе столичной прокуратуры добавили, что пять человек, пострадавших в результате аварии, доставили в больницу.

«Прокуратура Юго-Восточного административного округа контролирует установление обстоятельств дорожной аварии», - уточнили в ведомстве.

Ранее водитель иномарки протаранил остановку в Челябинске. В результате аварии пострадал один человек.

ДТП Машины Водители Москва
19 января 2024, 10:16
Дело возбудили после сообщений о поджоге дома бойца СВО в Истре
РИА «Новости»
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Уголовное дело возбудили в Подмосковье после сообщений о поджоге дома участника спецоперации в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК.

Данные, которые стали причиной проверки и возбуждения уголовного дела, появились в одном из Telegram-каналов. Авторы сообщения указали, что в 2023-м директор управляющей компании, в которой раньше работал участник СВО, начал требовать, чтобы тот каждый месяц платил ему деньги якобы в счет долга. При этом он оказывал давление на близких мужчины.

Кроме того, по информации канала, в январе этого года дом военнослужащего в Истре специально подожгли. В результате никто не пострадал.

После этого СК возбудил дело об умышленном поджоге дома участника СВО и других противоправных действиях против семьи бойца СВО. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

«В ходе расследования будет дана оценка всем доводам, указанным в публикации», - подчеркнули в пресс-службе.

СК РФ
19 января 2024, 09:58
Пять человек пострадали из-за влетевшей в остановку «Нивы» в Москве
РИА «Новости»
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Пять человек получили травмы в результате ДТП с автомобилем «Нива» на Новочеркасском бульваре в Москве. Об этом сообщили в столичной Госавтоинспекции.

Ранее о происшествии сообщил источник «360». По его информации, автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Было известно, что как минимум двух человек доставят в больницу, еще двоих осматривали медики прибывшей скорой.

В ведомстве данные о ДТП подтвердили, уточнив, что машина врезалась в остановку, на которой находились люди, в районе дома 20, корпус 1.

«В результате наезда пострадали пять человек», - подчеркнули в пресс-службе.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.

ДТП Москва

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