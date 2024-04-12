12 апреля 2024, 08:39

Пять микрорайонов затопило в Оренбурге

Пресс-служба МЧС
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В Оренбурге, где 12 апреля проходит пик паводка, подтопило пять микрорайонов, три поселка и 21 СНТ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на власти региона.

Сейчас уровень воды в реке Урал находится на отметке 11,2 метра. По данным Росгидрометцентра, после выходных вода начнет уходить. В ночь на пятницу в зону подтопления попали 361 дом и 900 приусадебных участков.

Накануне губернатор Оренбургской области Денис Паслер принял участие в оперативном совещании по ситуации с паводками. Он доложил президенту Владимиру Путину, что власти предварительно оценили ущерб, нанесенный весенним половодьем, в 40 миллиардов рублей. Окончательную цифру назовут после того, как уйдет вода.

Спасатели перед пиком воды начали укреплять дамбу. За ходом работ следил глава МЧС Александр Куренков.

Наводнение в Оренбургской области
12 апреля 2024, 01:59
Супругу бизнес-коуча Портнягина отпустили из Следственного комитета
РИА «Новости»
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Супругу блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина выпустили из здания Следственного комитета спустя 12 часов после задержания. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«Женщина скрылась от ожидающих ее журналистов через служебный выход из здания и уехала на подогнанном туда автомобиле», - уточнил канал.

Екатерину Портнягину задержали, когда она прилетела в Москву утром 11 апреля. В это время у ее супруга-бизнесмена проходили обыски. Правоохранители пришли в здание бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia, сооснователем которых является блогер.

СК возбудил уголовное дело против Портнягина по статьям об уклонении физического лица от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере. По данным ведомства, речь идет о сумме свыше 124 миллионов рублей.

Позже Shot сообщил, что Портнягины полностью возместили ущерб по двум делам, но информации о прекращении уголовных дел пока не поступало.

Сам бизнес-коуч до этого заявил, что сейчас находится в зоне спецоперации, куда отвез гуманитарную помощь. По его словам, долг он уже погасил , что подтвердили и в СК.

Задержания Блогеры Следственный комитет России Москва
12 апреля 2024, 00:12
Бортпроводник «Уральских авиалиний» подрался с пенсионером в аэропорту Сочи
РИА «Новости»
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Экипаж «Уральских авиалиний» и пассажиры устроили драку в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«В СМИ выявили публикацию о конфликте экипажа самолета „Уральских авиалиний“ и пассажиров в аэропорту Сочи», - указали в сообщении.

В прокуратуре организовали надзорные мероприятия, по результатам которых дадут оценку действиям экипажа.

Пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова рассказала «Известиям» , что руководство авиакомпании проводит служебное расследование. Экипаж рейса отстранили от полетов.

Бортпроводник подрался с пенсионером в Краснодарском крае, сообщил ранее Telegram-канал Mash. Потасовка началась после того, как один из пассажиров рейса Сочи - Москва в грубой форме попросил воды. Бортпроводник попытался успокоить мужчину, а потом кинул в него бутылку. Пенсионер ударил члена экипажа по лицу.

Росавиация ранее рекомендовала уволить топ-менеджеров «Уральских авиалиний».

Уральские авиалинии Пенсионеры Самолеты Краснодарский край
11 апреля 2024, 23:03
«Успели спасти лошадей». В Оренбурге затопило конноспортивный клуб
Freepik
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Наводнение добралось до конноспортивного клуба Grand Prestige в Оренбурге. Сотрудники вывезли лошадей из конюшен в безопасное место. Представитель клуба Ольга Захарова рассказала «360», что вода продолжает пребывать на ипподром.

«Сейчас мы перевозим последнюю партию лошадей. Спортивный клуб и ипподром уже полностью затопило. Вода здесь уже выше пояса и продолжает пребывать. К счастью, мы успели вывезти всех лошадей и жеребят», - уточнила она.

Волонтер Евгения Черникова в разговоре с «360» отметила, что в Орске продолжают спасать домашних животных в зоне подтопления. Неравнодушные люди на лодках проводят разведку в поисках питомцев. Во время одного из таких рейдов они увидели на крыше собаку.

«Собака не двигалась. Мы подплыли на лодке и залезли на крышу. После этого начала бегать. Ее поймали и вытащили на берег», - сообщила она.

Также на соседнем участке на сарае сидели два кота. В итоге одного из них порвал пес, который находился на крыше соседней хозпостройки. Волонтеры достали раненное животное и увезли к ветеринарам.

Наводнения Волонтеры Животные Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 22:15
Сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с льдины в Челябинской области
Пресс-служба МЧС
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Сотрудники МЧС спасли 19 рыбаков с льдины на озере Куракли-Маян в Челябинской области. Спасательная операция продолжается. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Мужчины ушли рыбачить на озеро Куракли-Маян. Из-за таяния льда у берега образовалась закраина шириной 30 метров. Рыбакам пришлось дрейфовать в ожидании спасателей МЧС России», - рассказали спасатели.

По их данным, на льдине еще остались любители рыбной ловли, так что спасательная операция продолжается.

В конце марта спасатели перевезли на берег трех рыбаков, которые застряли на оторвавшейся льдине на юге Сахалина. Их успело отнести на километр от берега.

В МЧС сообщили, что этой весной число происшествий из-за выхода людей на тонкий лед ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За март прошлого года в таких ситуациях погибли 29 человек, в этом году - 15.

Спасатели Челябинская область МЧС РФ Россия Мужчины Рыбалка

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