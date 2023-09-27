Пять легковушек столкнулись на юге Москвы
Пять легковых автомобилей столкнулись в районе Чертаново Южное в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах столицы.
По его информации, авария с участием пяти иномарок - Kia, Hyundai, Citroen и два Volkswagen - произошла примерно в 14:45 на Кировоградской улице.
Прибывшим на место специалистам пришлось перекрыть на одну полосу движения в сторону Московской области. Также туда направились две машины скорой помощи. Информации о пострадавших нет.
Ранее на юго-востоке Москвы произошло ДТП , в результате которого одна из машин перевернулась на крышу. Инцидент произошел на Люблинской улице. Очевидцы столкновения двух иномарок сумели перевернуть машину обратно на колеса.
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