Пять легковушек столкнулись на юге Москвы

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По его информации, авария с участием пяти иномарок - Kia, Hyundai, Citroen и два Volkswagen - произошла примерно в 14:45 на Кировоградской улице.

Прибывшим на место специалистам пришлось перекрыть на одну полосу движения в сторону Московской области. Также туда направились две машины скорой помощи. Информации о пострадавших нет.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло ДТП , в результате которого одна из машин перевернулась на крышу. Инцидент произошел на Люблинской улице. Очевидцы столкновения двух иномарок сумели перевернуть машину обратно на колеса.

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