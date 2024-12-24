Пять легковушек столкнулись на Норильской улице в Москве

В Реутове две пенсионерки подожгли автомобиль сотрудника полиции. Женщины думали, что помогают обезвредить мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

По данным правоохранителей, около часа ночи 19 декабря сотрудник полиции приехал по вызову 80-летней женщины, сообщившей о краже шубы. Пока он брал объяснения «потерпевшей», его автомобиль, припаркованный у подъезда, подожгла 73-летняя знакомая женщины.

Позже пенсионерки признались, что действовали по телефонным указаниям неизвестных, представившихся сотрудниками правоохранительных органов. Злоумышленники потребовали от пожилых женщин оказать помощь при задержании мошенников. Причем по их указке одна из пенсионерок перевела свои 200 тысяч рублей на некий «безопасный» счет.

Кроме того, в прокуратуре рассказали о еще одном случае поджога в тот же день. В Балашихе 19-летний парень поджег пиротехнику в отделении банка. Он так же действовал под внушением телефонных незнакомцев.

В ведомстве заявили, что в результате этих происшествий никто не пострадал. Правоохранители контролируют установление обстоятельств поджогов.

«Городские прокуроры контролируют установление всех обстоятельств произошедшего, а также результаты расследования уголовных дел по данным фактам», - отметили в пресс-службе.

Сообщения о поджогах в ТЦ, банках и МФЦ поступают последние несколько дней из разных городов России. Один из последних поджогов произошел в Серпухове. Пожилая женщина принесла в торговый центр на Борисовском шоссе коробку с салютом и подожгла ее.