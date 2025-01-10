Пять грузовых вагонов сошли с рельсов под Мурманском

«По предварительным данным, в ночь на 10 января 2025 года в ходе маневровых работ на железнодорожной станции Ковдор произошел сход пяти порожних грузовых вагонов», - заявили в прокуратуре.

В результате ЧП никто не пострадал, восстановительные работы уже завершили. Причины схода устанавливают. Прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее почти 40 вагонов с углем сошли с рельсов под Хабаровском. Происшествие случилось в районе 461 километра частной железнодорожной линии, которая ведет от Эльгинского каменноугольного месторождения до порта Эльга. В ходе ЧП никто не пострадал. СК начал доследственную проверку по статье о нарушении правил безопасности движения.