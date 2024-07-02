Пять человек с ожогами госпитализировали после взрыва газа в Стерлитамаке
В Стерлитамаке при взрыве газа пострадали не менее семи человек. Из них пять взрослых госпитализировали с ожогами, сообщил Минздрав Башкирии.
«Пострадавшие продолжают поступать в приемный покой. На данный момент госпитализировано пять взрослых пациентов с ожогами различной степени», - сообщила пресс-служба.
Еще два ребенка, по информации Минздрава, получили травмы. Одного из них после осмотра отпустили домой, второго направили к нейрохирургу на консультацию. Пресс-служба министерства подтвердила, что один человек скончался на месте происшествия.
К месту взрыва прибыли восемь машин скорой помощи. В Стерлитамак отправилась специально созданная бригада врачей-комбустиологов.