Пять человек пострадали во время стрельбы в кафе в Люберцах

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Потасовка произошла под утро 9 марта. В разгар конфликта неизвестные открыли огонь по своим оппонентам и скрылись.

«Произвели несколько выстрелов в своих оппонентов из предметов, конструктивно схожих с оружием», - передали в министерстве.

Сейчас полицейские разыскивают злоумышленников. О состоянии пострадавших пока ничего неизвестно.

Ранее в Барнауле хулиганы обстреляли машину с тремя детьми. Владелица поврежденного авто рассказала, что из пневматического или травматического оружия злоумышленники открыли огонь, когда машина остановилась перед поворотом. Полицейские организовали проверку.