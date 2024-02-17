17 февраля 2024, 11:35

Пять человек пострадали в ДТП с тремя иномарками на северо-западе Москвы

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Утром 17 февраля в районе Щукино на северо-западе Москвы столкнулись три иномарки. В результате аварии травмы получили пять человек, в том числе три ребенка, им оказали медицинскую помощь. Об этом сообщил источник «360».

Информация об аварии с участием Mazda, Hyundai и Nissan, которая произошла на улице Народного ополчения, 45, поступила в экстренные службы в 10:40.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы перекрыли две полосы из четырех. Экстренные службы зафиксировали разлив масла, его начали устранять подручными средствами.

Источник уточнил, что движение транспорта в этом районе затруднено, автомобили движутся на медленной скорости.

Накануне в центре Москвы произошло лобовое столкновение автобуса и автомобиля ДПС.

ДТП Москва
17 февраля 2024, 11:32
Крупный пожар в Ижевске полностью ликвидировали
Пресс-служба МЧС
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Специалисты МЧС полностью потушили пожар, который охватил производственное здание Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Ижевске огнеборцы полностью ликвидировали пожар», - указали в МЧС.

Утром 17 февраля ведомство сообщало о ликвидации открытого горения и начале проливки и разборки конструкций.

Пламя распространилось на площади в 3500 квадратных метров. К борьбе с огнем привлекали более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Пожары МЧС РФ
17 февраля 2024, 11:00
Гаражи загорелись в Кемерове на 400 «квадратах»
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В Кемерове произошел пожар в гаражах. Огонь охватил площадь в 400 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Загорелась кровля двух боксов частного автохозяйства. Распространение пламени уже удалось локализовать.

«Из помещения самостоятельно вышли два человека. Пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

К тушению пожара привлекли 30 специалистов и восемь единиц техники.

В Ижевске возгорание в производственном здании распространилось на 3,5 тысячи квадратных метров. Его локализовали, обошлось без пострадавших. На месте работают свыше 100 сотрудников МЧС и 33 единицы техники.

Пожары МЧС РФ
17 февраля 2024, 06:02
Спасатели локализовали пожар в Ижевске на 3500 квадратных метрах
РИА «Новости»
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Спасатели МЧС локализовали пожар в производственном здании в Ижевске, который, по уточненной информации, распространился на площади 3500 квадратных метров. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба ведомства.

«Тушение продолжается, пострадавших нет», - уточнило ведомство.

На месте работают более 100 специалистов и 33 единицы техники.

Ранее пожар охватил двухэтажный дом в удмуртском селе Гольяны , обошлось без пострадавших.

Также двухэтажный жилой дом вспыхнул в Кировском районе Астрахани. Как сообщило региональное МЧС, огонь перекинулся на крышу и внутреннюю отделку, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Пожары МЧС РФ
17 февраля 2024, 02:55
Отлетевшее колесо грузовика сбило двух пешеходов в Свердловской области
Freepik
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Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. Колесо, отлетевшее у фуры, сбило двух пешеходов. Об этом сообщило УГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

Два человека пострадали в результате ДТП на трассе Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов. Колесо, отлетевшее у фуры, сбило двух пешеходов. Об этом сообщило УГИБДД по Свердловской области в своем Telegram-канале.

По данным дорожных инспекторов, колесо отлетело у автомобиля МАЗ и попало в двух пешеходов, стоявших на обочине. В результате 36-летний мужчина и 20-летняя девушка получили травмы различной степени тяжести. Их отправили в Невьянскую центральную городскую больницу, пострадавшую девушку перевели в реанимацию.

«Сотрудниками полиции установлено, что водитель автомобиля МАЗ, житель Екатеринбурга, стаж вождения 23 года, к административной ответственности привлекался семь раз», - сообщили в ГИБДД.

По словам инспекторов, дальнобойщик не сразу понял, что у его машины отлетело колесо. Ему выписали два штрафа. По факту ДТП проводится расследование.

Ранее в центре Москвы лоб в лоб столкнулись автобус и автомобиль ДПС.

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