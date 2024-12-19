19 декабря 2024, 21:37

Пять человек пострадали в ДТП с перевернутым автобусом в Челябинске

РИА «Новости»
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В Челябинске в аварии с автобусом, перевозившем детскую команду по плаванию, пострадали четверо детей и один взрослый, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Челябинской области.

Авария произошла на 69-м километре трассы Миасс - Карабаш - Кыштым. Водитель автобуса не справился с управлением из-за снегопада. Автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

По предварительной информации, четверо детей и взрослый получили травмы различной степени тяжести. На место прибыли три бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где их осмотрели медики. После этого их выписали на лечение в амбулаторных условиях.

«Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия. Кроме того, они проверят документы, касающиеся организации перевозки несовершеннолетних, а также технического состояния транспортного средства.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус.

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19 декабря 2024, 21:50
Студент устроил салют в банке в Балашихе по заданию украинских кураторов
Телеканал «360»
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Парень поджег установку из 49 залпов салюта в отделении банка в Балашихе. После задержания он признался, что действовал по заданию украинских кураторов, сообщил источник 360.ru.

Судя по кадрам, юноша покойно зашел в помещение, в этот момент у него в руках была установку салюта. Парень ее поджег и поспешил уйти, его попытался остановить один из сотрудников банка.

В результате запуска салюта произошло возгорание, его быстро потушили. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого, им оказался 19-летний парень. Жителя Балашихи задержали.

Выяснилось, что молодой человек является студентом Московского политехнического университета. Сейчас он находится в академическом отпуске. Постоянного места работы у него нет.

По словам юноши, с ним связались «сотрудники ФСБ» с Украины. По их указанию он совершил поджог в отделении банка. Также студент перечислил западным кураторам 600 тысяч рублей.

В ноябре в Санкт-Петербурге задержали диверсанта , пытавшегося поджечь авиатехнику. Украинских кураторы пообещали ему денежное вознаграждение.

Банки Балашиха Студенты
19 декабря 2024, 19:46
Двух ростовских подростков заключили под стражу за поджог электровоза
РИА «Новости»
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В Ростове-на-Дону двух подростков арестовали за поджог электровоза. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Сегодня по ходатайству следователя Ростовского следственного отдела на транспорте ЗМСУТ СК России в суде двоим несовершеннолетним избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке - домашний арест», - уточнили в ведомстве.

Трое несовершеннолетних 14 декабря подожгли электровоз, который стоял на четвертом пути станции Ростов Товарный в городе Ростове-на-Дону. Подростки во время допроса у следователя признались в содеянном.

Ранее житель Санкт-Петербурга попытался поджечь расположенный в Центральном районе города военкомат при помощи коктейля Молотова. Позже мужчина признался, что действовал по указанию кураторов.

Поджоги Следственный комитет России
19 декабря 2024, 18:20
Капитана второго потерпевшего крушение в Черном море танкера отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Суд постановил на два месяца отправить под домашний арест капитана нефтетанкера «Волганефть-239». Мужчину обвиняют в нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, сообщила пресс-служба СК по Крыму и Севастополю.

Два танкера потерпели крушение в Черном море 15 декабря. Капитана второго судна - «Волганефть-212» - арестовали, его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшим смерть человека.

Из-за ЧП произошел разлив нефтепродуктов, в Краснодарском крае ввели режим ЧС. Специалисты устраняют последствия утечки мазута. Для защиты от загрязнений в районе Бугазской косы в Керченском проливе установили плавучие заграждения , их протяженность составит 150-200 метров. Специалисты Берегового операционного центра ведут спутниковый мониторинг.

Пресс-служба Центра спасения дельфинов «Дельфа» подтвердила, что из-за мазута в Черном море погиб первый краснокнижный дельфин.

Черное море Крым Аресты Следственный комитет России Крушение танкеров в Керченском проливе
19 декабря 2024, 18:06
Спасатели помогли перенести в скорую 250-килограммовую женщину в Зеленограде
РИА «Новости»
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Спасатели в Зеленограде оказали помощь в перемещении человека, ограниченного в движении. Женщину весом около 250 килограммов требовалось перенести в карету скорой помощи, сообщил источник 360.ru.

Звонок поступил из района Крюково Зеленоградского административного округа. Женщина 78 лет не смогла самостоятельно переместиться в машину скорой с шестого этажа, медики вызвали на подмогу службу спасения.

Ранее в Зеленограде медики уже вызывали спасателей в подобной ситуации. У женщины диагностировали сердечную недостаточность. Пациентке потребовалась госпитализация, но сотрудники скорой не смогли переместить ее в машину из-за большого веса. На помощь пришли спасатели.

В сложную ситуацию осенью попал 200-киллограмовый мужчина на северо-востоке Москвы. Ему потребовалась помощь медиков, у него произошла декомпенсация. По данным источника, мужчину удалось спасти.

Спасатели Скорая помощь Женщины Ожирение

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