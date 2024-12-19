Пять человек пострадали в ДТП с перевернутым автобусом в Челябинске

Читайте нас в:

Авария произошла на 69-м километре трассы Миасс - Карабаш - Кыштым. Водитель автобуса не справился с управлением из-за снегопада. Автомобиль съехал в кювет, где перевернулся.

По предварительной информации, четверо детей и взрослый получили травмы различной степени тяжести. На место прибыли три бригады скорой помощи. Пострадавших доставили в ближайшую больницу, где их осмотрели медики. После этого их выписали на лечение в амбулаторных условиях.

«Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает», - уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья.

В настоящее время сотрудники следственного управления работают на месте происшествия. Кроме того, они проверят документы, касающиеся организации перевозки несовершеннолетних, а также технического состояния транспортного средства.

Ранее в Санкт-Петербурге загорелся пассажирский автобус.