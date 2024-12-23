23 декабря 2024, 09:33

Пять человек пострадали в ДТП с маршруткой и автобусом в Ясеневе

РИА «Новости»
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Маршрутное такси и автобус попали в ДТП на Профсоюзной улице в районе Ясенево. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Есть пострадавшие», - заявил он.

По данным источника, травмы получили пять человек.

Участником ДТП стал автобус 804 маршрута. Разлива топлива в результате аварии не произошло. На месте работают экстренные службы. Из-за аварии оказались перекрыты две полосы движения.

Утром 23 декабря на МКАД перевернулась фура с водкой. Грузовик наехал на бетонные блоки. Водитель пострадал, его госпитализировали врачи скорой помощи. Из-за случившегося перекрыли три полосы движения на МКАД, образовался большой затор.

ДТП Автобусы Москва
23 декабря 2024, 09:30
Сотни пассажиров застряли в 4 сибирских аэропортах из-за непогоды
Unsplash
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Из-за неблагоприятных погодных условий 23 декабря задержали авиарейсы из аэропортов Горно-Алтайска, Новокузнецка, Норильска и Томска. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В аэропорту Горно-Алтайска задержали рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Сибирь» из Москвы и в обратном направлении.

«На запасной аэродром международного аэропорта Новосибирск имени Покрышкина направлен рейс авиакомпании „Сибирь“, следовавший из Москвы. Ожидает вылета более 300 пассажиров, из них 12 детей», - отметили в ведомстве.

В международном аэропорту Новокузнецк (Спиченково) имени Волынова не вылетели вовремя рейсы «РедВингса», «Северного ветра» и «Аэрофлота», следующих в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Задержка продлится более пяти часов. Вылет ждут более 400 пассажиров, среди которых семеро детей.

В аэропорту Норильска ожидают вылета более 480 пассажиров, среди которых 34 ребенка. В Томске отправки рейсов ждут свыше 300 пассажиров, в том числе 19 детей.

В петербургском аэропорту Пулково также произошла массовая задержка рейсов. Пассажиров, которые успели пройти регистрацию и даже успели сесть в самолеты, вернули обратно в терминал. К полуночи были задержаны 14 вылетов из Санкт-Петербурга, а еще 12 рейсов вылетели с опозданием.

Дети Аэрофлот Самолеты Сибирь Авиакомпании
23 декабря 2024, 08:16
Жители Южного Бутово пожаловались на едкий запах из-за пожара
Соцсети
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Из-за пожара на складе пластиковых изделий на 1-й Горловской улице появился резкий запах. Об этом 360.ru сообщил один из местных жителей.

«Очень сильный едкий [запах]. Приоткрыли окно - сразу вещи, занавеска сильно запахли», - отметил он.

Собеседник 360.ru также рассказал, что несколько пожарных машин по пути к месту ЧП попали в пробку. По информации другого источника, сотрудники МЧС уже ликвидировали открытое горение.

Эти данные подтвердили в МЧС, уточнив площадь. Она составила 350 квадратных метров.

Все обстоятельства случившегося начала выяснять Зюзинская межрайонная прокуратура. Точную причину установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

В 08:06 возгорание ликвидировали, уточнил источник 360.ru.

Пожары Москва
23 декабря 2024, 08:05
Водителя перевернувшейся на МКАД фуры с водкой увезли на скорой
РИА «Новости»
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Фура, которая перевернулась на МКАД из-за наезда на бетонные блоки, перевозила водку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Авария произошла в районе Ясенево. Грузовая машина сильно ударилась, влетев в отбойник, ее развернуло и опрокинуло на бок. Водитель пострадал, его отправили в больницу на скорой.

Три полосы движения на МКАДе перекрыли из-за случившегося. Образовалась большая пробка.

Ранее фура с мандаринами перевернулась в Сочи. По данным источника 360.ru, у грузовой машины отказали тормоза и она врезалась в «Газель» и две иномарки. После случившегося дорогу засыпало раздавленными фруктами.

В октябре смертельное ДТП с участием фуры и «Газели» случилось в Волгоградской области. По предварительным данным, обе машины столкнулись. От удара «Газаль» перевернулась, ее водитель погиб.

Больницы ДТП Пробки Дороги Машины Водители
23 декабря 2024, 07:43
Такси, автобус и Mazda устроили ДТП на Новорязанской улице в Москве. Пострадали 2 девушки
РИА «Новости»
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Два легковых автомобиля и автобус столкнулись на Новорязанской улице в Москве. В результате ДТП пострадали два человека, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

По его информации, в аварию рядом с заведением «Три вокзала. Депо» попали такси KIA, автобус ПАЗ и машина Mazda. В ДТП пострадали две девушки: одна из получила вывих плеча, а вторая - ушиб носа.

«Разлива топлива нет, скорая помощь на месте», - рассказал собеседник 360.ru.

Ранее крупная авария произошла на МКАД - на 40 километре фура Scania наехала на бетонные блоки и перевернулась. Из-за ДТП перекрыли три полосы движения из четырех.

ДТП Такси Москва

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