Пять человек пострадали в ДТП с КамАЗом и автобусом в Подмосковье

Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» рядом с Домодедово. По данным правоохранительных органов, водитель КамАЗа столкнулся с автобусом. Пять человек получили травмы, их отправили в больницу.

Еще одно ДТП в Подмосковье произошло на федеральной автотрассе М-8. Там столкнулись два грузовика , одного из водителей зажало в поврежденной кабине. На место аварии оперативно прибыли спасатели и деблокировали его. Пострадавший не получил серьезных повреждений и отказался от госпитализации. Второй водитель не травмировался.

В этот же день авария случилась на железнодорожном переезде в Московской области. Электричка протаранила легковушку, когда водитель выехал на рельсы на запрещенный сигнал светофора.