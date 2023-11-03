Пять человек пострадали в ДТП с КамАЗом и автобусом в Подмосковье
Пять человек пострадали в аварии с участием КамАЗа и автобуса в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» и опубликовал видео с места ЧП.
Происшествие случилось на трассе М-4 «Дон» рядом с Домодедово. По данным правоохранительных органов, водитель КамАЗа столкнулся с автобусом. Пять человек получили травмы, их отправили в больницу.
Еще одно ДТП в Подмосковье произошло на федеральной автотрассе М-8. Там столкнулись два грузовика , одного из водителей зажало в поврежденной кабине. На место аварии оперативно прибыли спасатели и деблокировали его. Пострадавший не получил серьезных повреждений и отказался от госпитализации. Второй водитель не травмировался.
В этот же день авария случилась на железнодорожном переезде в Московской области. Электричка протаранила легковушку, когда водитель выехал на рельсы на запрещенный сигнал светофора.