Пять человек пострадали при столкновении двух элитных иномарок в Москве

Пожар случился на территории завода в 1-м Боткинском проезде в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, в сторону возгорания последовало много пожарных машин. Другой информации пока не поступало.

Ранее стало известно о возгорании на базе переработки металлолома в Подольске. Как заявили местные жители, огонь появился примерно в 18:00. На место ЧП отправились сотрудники экстренных служб.

Еще один пожар произошел на юге столицы в Северном Чертанове. Там во дворе жилого дома загорелись три легковые машины. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места происшествия. На них видно, как огонь охватил один из автомобилей, клубы черного дыма поднялись выше шестого этажа.