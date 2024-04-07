Пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке на востоке Москвы

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Из многоэтажки эвакуировали 10 человек.

Пожарные некоторое время не могли попасть в тамбур - дверь плохо поддавалась вскрытию. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Двухкомнатная квартира на седьмом этаже, где случился пожар, была сильно захламлена. Огонь также распространился на балконы квартир на восьмом и пятом этажах.

Сообщение о ЧП поступило в экстренные службы около 02:00 7 апреля. Огонь потушили примерно к 02:30.

Пресс-служба МЧС по Москве подтвердила , что в результате пожара пострадали пять человек. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров. В тушении участвовал 51 спасатель.

Накануне, 6 апреля, при пожаре в двухэтажном жилом доме в Татарстане, случившемся из-за взрыва газового баллона, пострадали два человека, один погиб.