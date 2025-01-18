18 января 2025, 09:06

Пять человек пострадали при падении машины в реку на юге Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Внедорожник Chevrolet Tahoe рухнул в реку на Нагатинской набережной в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 18 января около шести утра. По предварительным данным, при падении иномарки в Москву-реку пострадали пять человек.

ДТП Машины Москва
18 января 2025, 07:22
Пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Массовая авария произошла на улице Автозаводской в Москве, пострадали два человека. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

Всего в ДТП попали четыре машины, пострадали два человека. Их состояние уточняется.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале уточнил, что движение в 1 и 2 полосе в сторону Тульской эстакады затруднено. Водителей попросили выбирать пути объезда места аварии.

Днем ранее пьяный водитель каршеринга в Москве устроил ДТП с автобусом.

ДТП Водители Москва
18 января 2025, 05:02
Сильный пожар разгорелся в «Светофоре» в Уфе
Читайте нас в: Google Новости
Огнеборцы потушили пожар в торговом центре в столице Республики Башкортостан. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Уфе огонь охватил 900 квадратов здания. Произошло обрушение кровли. Распространения огня на соседние строения не допущено», - уточнили в ведомстве.

Возгорание потушили более 40 специалистов и 12 единиц техники.

В ведомстве добавили, что на месте пожара работают дознаватели МЧС и эксперт испытательной пожарной лаборатории.

Ранее в Нижегородской области погиб человек после взрыва газовоздушной смеси в двухэтажном доме, причем с последующим возгоранием крыши и обрушением межквартирной перегородки. Пожарные эвакуировали семь человек.

До этого в центре Саратова огнеборцы МЧС ликвидировали пламя, чья площадь составила пять квадратных метров, в кафе быстрого питания. Обошлось без пострадавших.

Спасатели Пожары Башкирия Уфа МЧС РФ
18 января 2025, 00:47
Прохожие в Карелии вытащили из колодца полуживого ребенка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Семилетний мальчик упал в колодец в Карелии, его случайно нашли прохожие. Сейчас врачи борются за жизнь ребенка, сообщил на своей странице во «ВКонтакте» министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Несчастный случай произошел в поселке Ильинский в пятницу, 17 января. Прохожие достали полуживого мальчика из уличного колодца. Сколько времени он провел в каменном мешке неизвестно. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Пострадавшего доставили в районную больницу. Врачи диагностировали у него сильное переохлаждение и поместили в реанимацию. Его состояние оценивается как тяжелое. В Олонец направили врачей из Детской республиканской больницы Петрозаводска.

Ранее в челябинском городе Озерске девочка упала в канализационный колодец.

Сотрудники коммунальных служб после окончания ремонта во дворе дома не закрыли люк. Ребенку помогли родители.

Дети Здравоохранение Врачи Республика Карелия
17 января 2025, 23:26
Советский разведчик выбросил в окно мошенникам миллион рублей
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший советский разведчик Геронтий Лазовик стал жертвой аферистов в Москве. Они обманом выманили у него более миллиона рублей, сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

Мошенники позвонили Лазовику в мессенджере и убедили его в том, что нужно отдать свои сбережения. В результате пенсионер выбросил в окно квартиры неизвестному человеку более одного миллиона рублей.

Когда пожилой мужчина понял, что его обманули, то обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

В Саратове на уловки аферистов попался бывший начальник Приволжской железной дороги Александр Храпатый. Мошенники общались с ним от лица «сотрудников ФСБ» в течении двух с половиной месяцев. Храпатый перевел им 87 миллионов рублей и передал четыре банки черной икры.

Уголовное дело Пенсионеры Мошенничество Полиция

Новости по теме