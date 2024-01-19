Пять человек пострадали из-за влетевшей в остановку «Нивы» в Москве

Ранее о происшествии сообщил источник «360». По его информации, автомобиль влетел в остановку общественного транспорта. Было известно, что как минимум двух человек доставят в больницу, еще двоих осматривали медики прибывшей скорой.

В ведомстве данные о ДТП подтвердили, уточнив, что машина врезалась в остановку, на которой находились люди, в районе дома 20, корпус 1.

«В результате наезда пострадали пять человек», - подчеркнули в пресс-службе.

На месте работают правоохранители. Все обстоятельства и причины происшествия уточняются.