Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

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Авария произошла на Канавинском мосту около 17:00 по московскому времени.

«В результате ДТП пострадали пять человек, всех госпитализировали», - отметили в ведомстве.

В ликвидации последствий происшествия участвовали пять сотрудников МЧС.

По данным регионального МВД , среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легковушки. Согласно предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению со встречным автобусом.

Правоохранители продолжают работать на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее смертельная авария с участием автомобилей УАЗ и Toyota произошла в Новом Уренгое. В результате ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.