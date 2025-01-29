29 января 2025, 21:07

Пять человек получили травмы в ДТП с автобусом в Нижнем Новгороде

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Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Нижнем Новгороде. Пострадали пять человек, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

Авария произошла на Канавинском мосту около 17:00 по московскому времени.

«В результате ДТП пострадали пять человек, всех госпитализировали», - отметили в ведомстве.

В ликвидации последствий происшествия участвовали пять сотрудников МЧС.

По данным регионального МВД , среди пострадавших пассажиры автобуса и водитель легковушки. Согласно предварительной версии, он нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению со встречным автобусом.

Правоохранители продолжают работать на месте ДТП. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее смертельная авария с участием автомобилей УАЗ и Toyota произошла в Новом Уренгое. В результате ребенок получил тяжелые травмы и скончался на месте.

ДТП Автобусы Машины Водители
29 января 2025, 18:36
Самолет Дубай — Москва экстренно сел в Астрахани
РИА «Новости»
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Пассажирский Boeing, следующий из Дубая в Москву, сел в аэропорту Астрахани. До этого экипаж самолет подал сигнал бедствия над Каспийским морем, сообщили «Интерфаксу» в экстренных службах.

«Сигнал бедствия подали из-за срабатывания датчика возгорания в багажном отсеке», - указали в сообщении.

После командир корабля принял решение прервать полет. Судно благополучно приземлилось в Астрахани. Отмечается, что пассажиры и экипаж не пострадали.

Ранее стало известно, что с борта пассажирского Boeing, направляющегося из Дубая в Москву, поступил сигнал бедствия.

По данным сервиса FlightRadar24 , после снижения самолет продолжил полет.

В начале января самолет компании Utair совершил экстренную посадку в аэропорту Внуково. Рейс следовал из Санкт-Петербурга в Самарканд, во время полета на борту сработала индикация стабилизатора.

Самолеты Boeing Дубай Москва
29 января 2025, 16:26
В Мытищах задержали мужчину, грозившего поджечь банк
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Мытищах мужчину, угрожавшего поджечь банк. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Патруль получил сигнал тревоги из банка в Новомытищинском проезде. Прибыв на место, экипаж узнал, что несколько минут назад в помещение зашел мужчина и, подойдя к одному из кассовых окон, стал угрожать поджогом. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Злоумышленника удалось задержать по горячим следам. Им оказался 43-летний приезжий из Волгограда. Его передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Накануне в Москве задержали пожилого мужчину родом из Крыма , который взломал банкомат и попытался украсть оттуда деньги, но был схвачен на месте преступления.

Банки Мытищи Преступления Росгвардия Мужчины
29 января 2025, 09:04
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на Байкале
Unsplash
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На Байкале в ночь на среду произошло землетрясение магнитной 5,6. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Иркутской области.

«Сегодня в 06:54 (01.54 по Москве) зарегистрировано сейсмособытие, эпицентр на акватории оз.Байкал, 36 километров от поселка Большое Голоустное», - уточнили в ведомстве.

В Иркутске интенсивность составила три балла.

Никто не пострадал. Разрушений местные власти не зафиксировали. Все объекты инфраструктуры сейчас работают в обычном режиме.

У восточного побережья Камчатки 26 января произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр находился в 110 километрах от Петропавловска-Камчатского.

Заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь 20 января сообщила о землетрясении в Ялте , интенсивность которого составила 2,3 балла.

Землетрясения МЧС РФ
29 января 2025, 05:20
Спасатели нашли пропавшего после взрыва на МЭЗ «Амурский» рабочего
РИА «Новости»
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Спасатели обнаружили предполагаемое местонахождение мужчины, пропавшего после взрыва на маслоэкстракционном заводе «Амурский» в Белогорске 28 января. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главк МЧС Амурской области.

«При обследовании одного из бункеров камерой определено предположительное местонахождение пропавшего мужчины», - сообщили в ведомстве.

Сам резервуар заполнен шротом. Необходимо разгрузить 28 тонн.

Специалисты пожарно-спасательных подразделений ведут поисковые работы круглосуточно, а выгрузку проводят ручным способом. Всего уже выгрузили шесть тонн.

На месте чрезвычайного происшествия работает 41 человек. Кроме того, задействовали 11 единиц техники.

Спасатели привлекли кинолога с собакой к поискам работника, оставшегося под завалами после взрыва. Они осмотрели ряд залов и спустились в бункеры.

Следственный комитет и региональная прокуратура проводят проверки по факту ЧП в здании завода «Амурский».

Спасатели МЧС РФ Взрывы Заводы

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