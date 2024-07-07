07 июля 2024, 14:23

Пять человек погибли в ДТП в Рязанской области

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Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области, погибли пять человек, среди них — ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Столкновение двух автомобилей произошло на трассе Р-22 «Каспий» в Рязанской области, погибли пять человек, среди них - ребенок. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Около 22:30 6 июля на 331-м километре трассы в Ряжском районе в аварию попали легковые автомобили Lada и Chevrolet Niva.

«Погибли пять человек, в том числе несовершеннолетний в возрасте девяти лет», - заявили в ведомстве.

В МВД также добавили, что 15-летнего пассажира доставили в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Полиция начала проверку, правоохранители установят обстоятельства и причины произошедшего.

Ночью 7 июля авария двух легковушек со смертельным исходом произошла в Воронежской области.

Жертвами стали пять человек , пятилетняя девочка получила травмы, с ней работают врачи.

ДТП
07 июля 2024, 15:23
Сбежавшей с парнем российской школьнице грозит детдом после жалоб на мать
РИА «Новости»
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Побег из дома из-за возлюбленного обернулся для кемеровской 12-летней школьнице изъятием из семьи и угрозой попадания в детдом. Об этом в беседе с Telegram-каналом Shot рассказала мать беглянки.

Женщина пояснила, что у дочери начался роман с 16-летним юношей. На указания на большую разницу в возрасте у нее начинались истерики. А в июне школьница сбежала из дома, оставив записку с угрозой покончить с собой.

Мать обратилась с заявлением в полицию. Девочку нашли дома у возлюбленного. В ходе беседы с правоохранителями она заявила, что дома ее якобы обижают и мешают жизни. К расследованию подключилась опека, которая нашла личный дневник школьницы, в котором она написала, что мать угрожала ей ножом.

Женщина объяснила, что все произошло во время очередного скандала на кухне, когда она занималась готовкой и в порыве гнева просто махнула рукой с ножом в воздухе. Но опеку этот аргумент не убедил, и девочку отправили в социально-реабилитационный центр.

По словам матери, она навещает дочь каждый день и выслушивает жалобы, как ее там обижают старшие девочки. Забрать ребенка домой женщина не может, так как проверка продолжается и грозит обернуться уголовным делом. Если все закончится таким образом, то школьницу отправят в детский дом до совершеннолетия.

Конфликт с родителями из-за увлечения мобильными играми стал причиной бегства из дома 12-летнего школьника из Тюменской области. Утром мальчик ушел из летнего лагеря в школе и перестал выходить на связь. Беглеца нашли полицейские и волонтеры «Лизы Алерт» спустя сутки в соседнем поселке. Сейчас семью проверяют органы опеки и подразделения по делам несовершеннолетних.

Дети Скандалы Семья Женщины Россия
07 июля 2024, 15:01
На севере Москвы водитель влетел в столб и разбился насмерть
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Смертельная авария произошла в воскресенье на севере Москвы, погиб один человек. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД перекрыли крайнюю полосу шоссе в сторону Московской области, розлива топлива нет.

Пресс-служба столичной Госавтоинспекции подтвердила факт аварии. Правоохранители начали проверку всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

В столкновении двух легковых автомобилей в Рязанской области погибли пять человек.

В районе дома 96 по Ленинградскому шоссе водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлением и въехал в столб. Мужчину забрали медики, но он умер в машине скорой помощи.

ДТП Водители Москва
07 июля 2024, 13:27
Бывший военный контрактник изрубил топором работника петербургского гипермаркета
РИА «Новости»
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Пришедший в гипермаркет «Лента» на Планерной улице Санкт-Петербурга мужчина напал с топором на сотрудника магазина и нанес ему несколько ударов по голове. Как сообщила «Фонтанка», кровавая рубка произошла в минувшую субботу, 6 июля, около 21:00.

Пришедший в гипермаркет «Лента» на Планерной улице Санкт-Петербурга мужчина напал с топором на сотрудника магазина и нанес ему несколько ударов по голове. Как сообщила «Фонтанка» , кровавая рубка произошла в минувшую субботу, 6 июля, около 21:00.

Прибывшие на место сотрудник Госавтоинспекторы установили, что с топором в магазин пришел безработный петербуржец. Как выяснили журналисты, ранее он служил по военному контракту. Изрубленного сотрудника магазина увезли больницу в тяжелом состоянии.

Против задержанного завели уголовное дело о покушении на убийство. Сейчас в причинах конфликта разбираются следователи.

Житель Санкт-Петербурга лишился фаланги пальца в ходе драки с неизвестными. По предварительным данным, один из противников откусил у пострадавшего часть тела в ходе конфликта. По данным «Фонтанки», потасовка произошла на Комендантском проспекте. Пострадавшего с множественными травмами доставили в больницу.

Санкт-Петербург Больницы Магазины Следственный комитет России
07 июля 2024, 12:21
Названа причина массового отравления в Бурятии
РИА «Новости»
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Массовое отравление среди жителей Гусиноозерска связано с употреблением готовой продукции, инфицированной возбудителем сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что все заболевшие купили готовую еду через службу доставки.

«Групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозерск, инфицированной возбудителем сальмонеллеза», - указали в пресс-службе.

По последним данным, общее число заболевших составило 75 человек, из которых 42 - дети.

В республиканском Роспотребнадзоре уточнили, что работу организации, откуда доставляли зараженную еду, приостановили за нарушение санитарных норм.

Ранее прокуратура Бурятии заявила, что в инфекционное отделение Гусиноозерска доставили 10 детей и пять взрослых с признаками острого гастроэнтерита. Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести. Остальных заболевших отправили на амбулаторном лечении.

Собственную проверку организовали следователи. Они забрали образцы продуктов из столовой, где готовили еду, и провели опрос сотрудников. По итогам в ведомстве примут решение о возбуждении уголовного дела.

Еда Дети Питание Роспотребнадзор Бурятия

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