Пять человек погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае

Информация о ДТП поступила спасателям ночью 28 января. Автобус Neoplan столкнулся с грузовым автомобилем Hyundai на 15-м километре автодороги, в районе станции Новоулешковской. Пострадали восемь человек, еще пятеро погибли. Пострадавших доставили в лечебные учреждения района.

По данным ГУ МВД по Краснодарскому краю, в момент аварии в автобусе были 15 пассажиров и два водителя. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Погибшие - водитель и два пассажира автобуса, а также пассажир и водитель грузовика.

На место ДТП прибыла оперативная группа спасателей. К ликвидации последствий аварии привлекли 27 человек и 11 спецмашин. Движение на участке, где случилось ДТП, частично перекрыли, там организовали реверсивное движение.

Ранее, 17 января, в аварии с автомобилем Lada Granta и пассажирским автобусом на трассе в Рязанской области погибла семилетняя девочка , находившаяся в салоне легковушки. Предварительно, водитель легкового автомобиля пошлел на обгон, и машину занесло.

В аварии с пассажирским автобусом «Москва - Нальчик» на трассе Р 217 в Павловском районе Краснодарского края погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.