Пять человек погибли в ДТП на Камчатке

Авария произошла рано утром 28 октября на 39 километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Иномарки Infiniti и Mitsubishi Pajero столкнулись и загорелись. В результате ДТП погибли пять человек.

На ликвидацию пожара выехали 10 спасателей и три единицы техники. Тела погибших удалось извлечь из машин с помощью гидравлического инструмента.

На месте аварии работают следователи. После изучения обстоятельств ДТП будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Во вторник, 24 октября, два человека погибли в ДТП в Татарстане. На трассе в Альметьевском районе столкнулись автомобили УАЗ и Mercedes-Benz. После столкновения машины загорелись. На месте аварии погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля УАЗ. Водителя Mercedes госпитализировали.