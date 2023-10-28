Пять человек погибли в ДТП на Камчатке
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главное управление МЧС по Камчатскому краю.
Авария произошла рано утром 28 октября на 39 километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково. Иномарки Infiniti и Mitsubishi Pajero столкнулись и загорелись. В результате ДТП погибли пять человек.
На ликвидацию пожара выехали 10 спасателей и три единицы техники. Тела погибших удалось извлечь из машин с помощью гидравлического инструмента.
На месте аварии работают следователи. После изучения обстоятельств ДТП будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Во вторник, 24 октября, два человека погибли в ДТП в Татарстане. На трассе в Альметьевском районе столкнулись автомобили УАЗ и Mercedes-Benz. После столкновения машины загорелись. На месте аварии погибли два человека - водитель и пассажир автомобиля УАЗ. Водителя Mercedes госпитализировали.