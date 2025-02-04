04 февраля 2025, 10:18

Пять человек погибли при столкновении «Жигулей» с иномаркой под Новосибирском

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Пять человек погибли и трое получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пострадавших удалось вытащить из искореженных машин и передать медикам.

В пресс-службе новосибирского главка полиции уточнили, что столкновение произошло около 12:00 по местному времени (08:00 по московскому) на шестом километре автодороги. Столкнулись автомобили «Жигули» и «Мазда». Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте ДТП, чтобы установить его причины.

Накануне в Ленинградской области междугородний автобус столкнулся с самосвалом , занятым на уборке снега. Два человека погибли, 13 пострадали. Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

МВД РФ ДТП МЧС РФ Машины Полиция
04 февраля 2025, 11:56
Росгвардия задержала в Подмосковье похитителя алкоголя
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Росгвардейцы поймали в городе Рошаль 40-летнего гражданина, которого подозревают в краже бутылки алкоголя из продуктового магазина. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба ведомства по Московской области.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования заметил подозрительного гражданина, который распивал спиртное прямо в общественном месте - у входа в продуктовый магазин. Мужчину доставили в отдел полиции, где выяснилось, что задержанный в этот день совершил кражу.

«Игнорируя требования сотрудников магазина об оплате товара, злоумышленник прошел мимо кассового узла и скрылся с места происшествия с бутылкой алкоголя, за которую не рассчитался», - отметили в пресс-службе.

Ранее росгвардейцы задержали в Люберцах уроженца Белоруссии, который пытался украсть из гипермаркета аккумуляторный шуруповерт и четыре зарядных устройства. Он прошел мимо касс, не заплатив за товар.

Алкоголь Росгвардия Шатура
04 февраля 2025, 11:56
В Воскресенске задержали мужчину, подозреваемого в кражах из алкомаркета
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Сотрудники вневедомственной охраны задержали 37-летнего жителя Воскресенска по подозрению в кражах из алкомаркета. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

На улице города экипаж заметил мужчину, похожего на изображенного на ориентировке. Его разыскивали за кражи. Камеры видеонаблюдения показали, как он, зайдя в магазин, украл две банки икры, затем спустя несколько часов вернулся уже в другой одежде, чтобы стащить еще.

Злоумышленника задержали и передали полицейским для дальнейших разбирательств.

Накануне в Люберцах задержали приезжего из Белоруссии , который попытался украсть из строительного гипермаркета аккумуляторный шуруповерт и четыре зарядных устройства. Сумму ущерба оценивают в 20 тысяч рублей.

Росгвардия Мужчины Кражи Воскресенск
04 февраля 2025, 11:19
Пьяный парень вышвырнул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа в Балашихе
Unsplash
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Парень вышвырнул чихуахуа своей девушки с 14-го этажа в Балашихе. Жестокую расправу над псом молодой человек снял на камеру мобильного телефона. Питомец погиб. Полицейские начали проверку по факту жестокого обращения с животным, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Питомец погиб на месте происшествия. Правоохранители доставили молодого человека в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как стало известно Telegram-каналу Shot , Ева и Олег прожили вместе в Видном около полугода. У них была собачка Тея, которую Ева купила в прошлом году.

В минувшее воскресенье между пара разругалась, и Ева в расстроенных чувствах ушла из дома. Около пяти утра она получила шокирующие кадры от Олега: он выбросил собаку из окна 14-го этажа. Тея умерла на месте, ей было всего 11 месяцев.

После пережитого шока Ева обратилась в полицию - Олега задержали и доставили в полицию на допрос. Девушка утверждает, что на момент жестокой расправы с питомцем парень был пьян.

В конце января пьяная жительница Кузбасса зарезала собаку , чтобы съесть ее. Женщину задержали за пьянство в общественном месте и завели уголовное дело о жестоком обращении с животными. Ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Животные Балашиха
04 февраля 2025, 10:50
Полиция накрыла притон в Нижневартовске, где 34-летний педофил приставал к школьнице
РИА «Новости»
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В Нижневартовске арестовали и заключили под стражу мужчину, организовавшего наркопритон, куда пришла несовершеннолетняя девочка. Об этом Ura.ru сообщили в пресс-службе следственного комитета региона.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело. Обвиняемый находится под стражей по решению суда», - рассказали агентству в пресс-службе ведомства.

Полицейские узнали, что 34-летний наркоман организовал притон, куда часто приходят подростки. Проверка подтвердила эту информацию.

Когда силовики нагрянули в квартиру, там находилась школьница 2012 года рождения. Со взрослым мужчиной она познакомилась в Telegram, завязалось общение.

«Между ними произошел половой акт, однако информация о том, что ребенок употреблял наркотики, не подтвердилась», - сообщили журналисты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По данным источника NV86 , девочку нашли благодаря видеосообщениям, которые она отправляла друзьям. В них она рассказывала, что проводит время со взрослым мужчиной и употребляет что-то запрещенное.

Друзья передали информацию в полицию, которая смогла определить адрес. Когда они попали в квартиру, девочка была полностью одета и сидела на кухне, однако в соседней комнате нашли женское белье.

Ранее жителя Орехово-Зуева, подозреваемого в изнасиловании двух девочек, арестовали на два месяца. Предполагается, что преступление он совершил в заброшенном доме.

Наркотики Дети Педофилы

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