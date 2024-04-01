Пять человек погибли при столкновении автобуса и поезда в Ярославской области
Пять человек погибли, двое пострадали в ДТП с рейсовым автобусом и поездом в Ярославской области. Об этом сообщил источник «360».
Авария произошла в 14:40 в селе Берендеево. Скорый поезд снес общественный транспорт на переезде.
«Погибли пять человек, двое пострадали», - передал источник.
Официальная информация об аварии пока не поступала. К месту происшествия выехали полицейские. Подробности происшествия уточняются.
Ранее грузовой поезд снес иномарку в Ивановской области. Водитель легковушки выехал на пути на нерегулируемом переезде перед движущимся составом. Машинист пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось.