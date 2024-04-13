Пять человек погибли при резне в ТЦ в Сиднее
Жертвами нападения с ножом в торговом центре Bondi Junction в Сиднее стали пять человек. Несколько человек получили ранения, их госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщило издание News.com.au со ссылкой на представителя полиции.
По словам полицейского, один из пострадавших - маленький ребенок.
Резня произошла 13 апреля на востоке Сиднея. Мужчина атаковал с ножом посетителей ТЦ, в том числе женщину с девятимесячным младенцем. По данным издания, ранения получили девять человек.
Нападавшего выстрелом ликвидировала женщина-полицейский. Ранее сообщалось о семи пострадавших при атаке в ТЦ Bondi Junction.