Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе
Крупный пожар разгорелся в общежитии на Керамической улице в Балашихе. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
К зданию прибыло несколько пожарных машин.
К зданию прибыло несколько пожарных машин.
По данным генерального управления береговой охраны Турции, судно Lady Ayana потерпело аварию в районе Ешилкей. Оно перевозило пшеницу.
«Катер KEGM-3 и буксир Rescue-10 были немедленно направлены на место происшествия», - заявили представители погранслужбы.
Ранее в порту Бронка в Санкт-Петербурге сел на мель контейнеровоз Flying Fish, который следовал под флагом Панамы. На его борту находилось более двух тысяч контейнеров из Египта. При этом разлив нефтепродуктов не зафиксировали.
Семнадцатилетний юноша решил искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Из реки молодой человек так и не вышел. Спасатели начали искать парня и вскоре обнаружили его тело на глубине четырех метров в 10 метрах от берега.
«Трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания. Погибший юноша не умел плавать», - отметили в министерстве.
Ранее двое подростков утонули в реке Илек под Оренбургом. До этого в речке Тимерсянке в Ульяновской области водолазы вытащили труп семилетнего ребенка. Девочка играла на берегу без присмотра.
«После поступления информации о регистрации первых случаев острой кишечной инфекции у детей <…> незамедлительно организовано санитарно-эпидемиологическое расследование», - написали в публикации ведомства.
По данным Роспотребнадзора, специалисты отобрали пробы воды, пищи и сырья для исследования, начали проводить противоэпидемические мероприятия. Также ведомство приостановило деятельность пищеблока. Детей отправили под наблюдение врачей, состояние пациентов расценили как удовлетворительное. Ситуацию контролирует управление подмосковного Роспотребнадзора.
Ранее депутаты Госдумы Дмитрий Гусев и Александр Якубовский предложили усилить контроль за питанием в детских лагерях. Это произошло после массового заболевания ботулизмом в России.
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Как сообщило издание kp.ru , пациентка пришла в себя, и ее жизни ничего не угрожает. По мнению доктора физико-математических наук Николая Буднева, девочке повезло, что разряд не был слишком мощным. Ее внутренние органы и нервная система сильно не пострадали, а ожоги оказались не такими серьезными, как могли бы быть.
Ранее ударом молнии убило пастуха в Дагестане и более полусотни овец, которых он пас.