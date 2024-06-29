Пять человек погибли при пожаре в общежитии в Балашихе

Выпускник утонул после вечеринки с одноклассниками в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального МЧС.

Семнадцатилетний юноша решил искупаться в реке Беседь после выпускного вечера. Из реки молодой человек так и не вышел. Спасатели начали искать парня и вскоре обнаружили его тело на глубине четырех метров в 10 метрах от берега.

«Трагедия произошла в месте, не предназначенном для купания. Погибший юноша не умел плавать», - отметили в министерстве.

Ранее двое подростков утонули в реке Илек под Оренбургом. До этого в речке Тимерсянке в Ульяновской области водолазы вытащили труп семилетнего ребенка. Девочка играла на берегу без присмотра.