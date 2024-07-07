07 июля 2024, 02:45

Пять человек погибли при ДТП в Воронежской области

Читайте нас в: Google Новости

Пять человек стали жертвами ДТП с двумя легковыми автомобилями в Воронежской области. Пятилетняя девочка получила травмы, сообщила пресс-служба регионального МВД.

Авария произошла примерно в 19:15 по московскому времени в Калачевском районе на 28-м километре автодороги «Калач - Новая Криуша - Скрипниково».

По предварительной версии, водитель автомобиля ВАЗ-2111 выехал на встречку и столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110. После этого одна из машин загорелась.

Водитель и два пассажира сгоревшего автомобиля погибли на месте ДТП. Также в МВД подтвердили гибель водителя и пассажира ВАЗ-2110. Пострадавшего ребенка отправили в больницу.

На месте происшествия работали правоохранители. Причины произошедшего и личности погибших устанавливаются.

Ранее авария с участием трех отечественных автомобилей в Башкирии унесла жизни двух женщин.

МВД РФ ДТП Машины Водители
07 июля 2024, 03:14
Кишечную палочку обнаружили в питьевой воде в Приморье
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Специалисты обнаружили кишечную палочку в питьевой воде, после употребления которой отравились 18 жителей Спасска-Дальнего. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Олег Митрофанов.

По его словам, были исследованы пробы воды, которые специалисты Роспотребнадзора взяли 4 июля на скважине № 23 в микрорайоне имени С. Лазо. В результате они установили превышение нормы микроорганизмов Е/coli, или кишечной палочки.

«Из семи отобранных проб воды за 4 июля - две не соответствуют микробиологическим показателям. Это пробы воды по улице Дербенева, 25а и насосная станция», - уточнил Митрофанов.

Он добавил, что по всем адресам уже взяли повторные пробы 5 июля. Дальнейшие решения примут уже по их результатам.

До этого времени жителям микрорайона запретили употреблять сырую воду и не использовать ее для приготовления пищи, а только кипяченую или бутилированную.

Ранее в Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после отравления 18 жителей Спасска-Дальнего питьевой водой.

Исследования Приморье Следственный комитет России
07 июля 2024, 01:53
Троих подростков ударило током во время купания в реке Кубань
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Ставропольском крае троих подростков ударило током во время купания в реке. Двое ребят получили тяжелые травмы, а третий пропал без вести. Правоохранители возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю.

«В Кочубеевском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело», - уточнило ведомство.

Трое подростков купались в запрещенном для этого месте на реке Кубань днем 5 июля. В водоем упал оторвавшийся от столба высоковольтной линии электропередач провод под напряжением.

Подростков ударило током. Двое детей получили травмы, но их удалось спасти и доставить в больницу. Состояние одного из подростков врачи оценили как тяжелое. Третий мальчик пропал без вести, его сейчас ищут.

Следователи краевого СК уже осмотрели место происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе допрашивают свидетелей.

В конце июня на Сахалине возбудили уголовное дело после того, как 11-летнего мальчика ударило током на железобетонной опоре ЛЭП.

Уголовное дело Дети Электричество Россия Следственный комитет России Реки
07 июля 2024, 01:41
Автобус насмерть прижал своего водителя к эвакуатору в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Водитель автобуса погиб в ДТП с тремя легковушками на северо-востоке Москвы. Мужчину насмерть зажало между транспортным средством и эвакуатором, сообщили «Известия».

Авария произошла на улице Корнейчука. После этого водитель автобуса вышел на улицу. В какой-то момент припаркованный автобус тронулся с места и мужчина пытался его остановить.

Однако транспорт прижал его к стоявшему впереди эвакуатору. В результате водитель получил смертельные травмы.

При аварии также пострадали три автомобиля. На месте ДТП работали сотрудники ГАИ.

Ранее в Краснодарском крае столкнулись автобус и грузовик. Водитель, который перевозил студентов колледжа, погиб на месте происшествия. В больницу доставили трех пострадавших.

ДТП Автобусы Водители Москва
07 июля 2024, 01:19
Пожар оставил без газа Алушту и 14 поселков
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Пожар на газопроводе оставил без газа Алушту и 14 южнобережных поселков. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева в Telegram-канале.

«В связи с повреждением в районе села Виноградное магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановили газоснабжение потребителей», - написала она.

Под отключение попали город Алушта и ряд поселков, в том числе Малый маяк, Чайка, Лазурное, Виноградное и Кипарисное.

Газораспределительный узел загорелся на южном берегу Крыма под Алуштой. Администрация города ранее предупреждала, что в связи с ЧП в городе могут отключить газ.

Причины пожара не назывались. На месте продолжают работать спасатели и лесники.

Пожары Газ Крым

Новости по теме